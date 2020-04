El video de David Beckham corriendo en plena cuarentena

Este martes, David Beckham compartió en sus redes sociales un video que lo muestra haciendo ejercicio al aire libre, más precisamente corriendo, algo que en plena cuarentena por el avance del coronavirus no está permitido en muchos países. Sin embargo, se encargó de aclarar que en Inglaterra, donde tanto él como su familia están cumpliendo con el aislamiento, sí se puede hacer.

"Me he quedado en casa como todos ustedes, tratando de mantenerme ocupado con mi familia. Somos muy afortunados en el Reino Unido de poder salir de nuestras casas para hacer ejercicio. Correr me ayuda a mantener mi cuerpo y mi mente saludables en momentos como estos. Mañana dolerán las piernas, pero se siente bien", escribió el exjugador del seleccionado inglés y actual presidente del Inter Miami de la MLS.

Precisamente con respecto a la nueva franquicia, apenas llegó a disputar dos encuentros en su temporada debut. Fue derrota 1-0 ante Los Angeles FC y otra caída 2-1 ante el DC United, con la salvedad de que todavía no ha podido hacer su presentación como local, que iba a tener lugar el 14 de marzo, ante el Galaxy, pero ocurrió el aplazo de todas las competiciones a causa de la expansión del COVID-19.

Fue esta situación la que motivó a David Beckham a instalarse en Inglaterra, su país natal, junto a toda su familia para realizar allí el confinamiento y esperar a que la situación se normalice en el mundo entero y se deje atrás la emergencia sanitaria. Sí se ha mostrado muy activo en redes sociales, con mensajes que invitan a seguir las recomendaciones del personal de salud y de gobierno.

Actualmente, el Reino Unido registra 51.608 casos confirmados de coronavirus y un total de 5.373 muertos. Aunque las cifras son muy inferiores a las de los países más golpeados de Europa, como España e Italia, incluso también que las de Francia, los contagios han crecido considerablemente en las últimas semanas.

