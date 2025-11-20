Respira Beckham: Messi cierra la puerta a una cesión al Barcelona previa al Mundial

Nuevas y contundentes declaraciones de Lionel Andrés Messi alrededor de su futuro inmediato. Inter Miami respira gracias a sus últimas palabras alrededor de un parón de la MLS donde se viene rumoreando con la posibilidad de que pudiese salir cedido rumbo a Barcelona. Sus reflexiones no dejan lugar a segundas interpretaciones y generan calma en el seno de David Beckham.

“Obviamente, voy a volver a Barcelona. Voy a estar presente en el estadio como un aficionado más, siguiendo al equipo, al club, y siendo un hincha más. De momento, estaré unos años más por aquí, seguramente, pero vamos a volver a Barcelona, porque, como dije siempre, es mi lugar, mi casa. Extrañamos mucho, así que volveremos por ahí”, comentaba Lionel Andrés Messi en una charla con Sport y luego de que se le entregase un premio por parte de uno de los medios de comunicación más importantes de Cataluña.

La película es conocida por todos. La MLS entrará en un parón después de la disputa de los play off por un periodo de casi tres meses. Se rumoreaba en Barcelona con la posibilidad de que Messi pudiese irse cedido en dicho espacio a tiempo rumbo a la ciudad condal con el objetivo de cerrar la herida que supuso su marcha del club en el año 2021. Mucho más teniendo en cuenta la llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA el año que viene y la necesidad de mantener un ritmo competitivo para esta. De momento Lionel Andrés no abre la puerta.

Ni siquiera lo que supuso su dura marcha o las formas de esta parecen inclinar la balanza para un reencuentro: “Lamentablemente, las cosas se dieron de otra manera, pero siempre va a ser el recuerdo de por vida de todos los momentos que hemos compartido. Y, nada, agradecido por esto. Hace mucho que no voy a Barcelona, que no voy al estadio. Me tocó retirarme del club sin gente por el año de la pandemia, así que fue un año atípico también. Y, nada, muchos recuerdo hermoso, así que muchas gracias a toda la gente de Barcelona. Y, obviamente, yo también le tengo un cariño muy especial a todo”.

De momento no se abre la puerta a un retorno de Messi al Camp Nou como jugador: GETTY

Solamente el tiempo dirá que ocurre, pero lo cierto es que hasta la fecha Messi ni mucho menos parece estar sumándose a dicha campaña. No han sido pocas las figuras que a lo largo de la historia reciente de la MLS han sido traspasados por un periodo de dos o tres meses a modo de cesión para ganar ritmo competitivo entre cada una de las temporadas del Soccer norteamericano. David Beckham lo hizo de la mano del AC Milán e incluso mitos del fútbol de los Estados Unidos de Norteamérica como Landon Donovan pasaron por esta ecuación de la mano de Everton o Bayern Múnich.

Messi, todavía con dolor por su salida

“La verdad es que hemos pasado tantas cosas juntos, buenas y no tan buenas también, normal a lo largo de una carrera de tantos años no todo es lindo y se pasan por momentos difíciles. Pero bueno, es mi casa, mi lugar, mi gente. Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club. Y… Y, nada, haber jugado solo ahí en Europa”, comentaba igualmente el argentino alrededor de una carrera que desde el año 2021 mutó en todos los sentidos.

En este momento espera únicamente por la disputa de las semifinales de la Conferencia Este de la MLS frente a Cincinnati. Será el momento donde el equipo de Javier Mascherano intentará ponerse por primera vez en la final del certamen y a la espera de un encuentro definitivo para quedarse con el único título a nivel local que le falta la franquicia de David Beckham.

