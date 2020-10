En medio de la polémica, Benzema lanzó un claro mensaje en Instagram

Rescatando una unidad más que importante de cara a los próximos encuentros por Champions League, Real Madrid levantó un partido que muchos le daban por perdido y terminó quedándose con una unidad de forma agónica. Aunque las críticas al rendimiento del equipo de Zinedine Zidane no tardaron en llegar, lo cierto es que uno de los más apuntados fue Karim Benzema.

Aunque el rendimiento del francés fue de lo mejor que el equipo de la Liga Española ofreció, lo cierto es que las cámaras captaron al goleador manteniendo una charla más que polémica con su compatriota Ferland Mendy. En la misma, según reportaron distintos portales del Viejo Continente, el atacante se habría despachado con nada más ni nada menos que Vinícius.

Manteniéndose firme junto a la idea de que las duras palabras que Karim lanzó tenían como protagonista a su par de Brasil, Telefoot afirmó que Benzema le pidió al defensor que no se asocie con el ex Flamengo. "Hermano, no juegues con él. Madre mía. Él juega contra nosotros", habría dicho el francés.

Las horas pasaron, y este miércoles Benzema llevó a cabo un posteo en sus redes sociales. Dejando de lado la polémica entablada sobre su apellido y el supuesto trato propinado a Vinícius, Karim posteó una historia con una foto suya y escribió: "Mientras ladran los perros, el nueve pasa".

