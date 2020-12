Estalló todo en Atalanta: DT Gasperini está peleado con referentes del club

Luis Fernando Muriel le dio una alegría más al Atalanta de Bergamo, luego de que marcara el gol con el que los italianos derrotaron 0-1 al Ajax de Holanda y se clasificara a los octavos de final de la Champions League, como segundo de su grupo, detrás del poderoso Liverpool.

Después de esto, todos creíamos que dentro del club era felicidad, pero los rumores fueron confirmados después del partido: el entrenador Gian Piero Gasperini está peleado con dos referentes de la plantilla y su salida podría producirse en los próximos días, a pesar de la clasificación.

Según varios medios italianos, el entrenador se peleó con Alejandro 'Papu' Gómez y Josip Iličić por las disposiciones tácticas que se estaban llevando a cabo en el equipo y eso generó conflictos en la plantilla.

Después del partido contra el Ajax, Gasperini no ocultó lo sucedido y afirmó: "Más allá de lo que digan, espero a que hable el campo, Tomo las decisiones que considero oportunas por el bien del equipo y no pueden ser cuestionadas, así nació el malentendido. Estábamos encajando demasiados goles y marcando poco, extraño para un equipo como nosotros, y por eso había que tomar medidas".

ATALANTA - Gasperini: "Non ci saranno addii traumatici con la società" https://t.co/h0MCQRWAVf — Napoli Magazine (@napolimagazine) December 9, 2020

Y sobre su posibilidad de que se vaya del equipo no afirmó ni negó nada: "No podemos prestar atención a todo, cuando me vaya de Bérgamo lo haré en absoluto consejo con la sociedad, no habrá despedidas traumáticas".

Lee También