Falsa alarma: comunicado oficial del Milan sobre la lesión de Ibrahimovic

@iamzlatanibrahimovic abandonó la práctica del Milan por lo que él acusó como un tirón en la pantorrilla. De igual manera, se especula con que se rompió el tendón de Aquiles y eso podría significar el fin de su carrera. ��

A post shared by Bolavip (@bolavipcom) on May 25, 2020 at 7:11am PDT