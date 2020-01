Pese a que Quique Setién se sentará en el banquillo del Barcelona, los fanáticos siguen ilusionados con ver a sus máximos ídolos dirigiendo al equipo Culé. Muchos querían a Xavi como nuevo DT.

En una entrevista con Marca, Andrés Iniesta habló sobre la chance de dirigir al equipo junto a un ex-compañero. Su declaración revolucionó a los hinchas y más de uno tendrá esperanzas.

"El tándem Xavi-Iniesta no suena mal, pero no es posible ahora mismo. No he dicho que me gustaría entrenar a un equipo determinado, pero lo de entrenador a medida que pasa el tiempo me va gustando", declaró el jugador del Vissel Kobe.

También comentó sobre la llegada del nuevo entrenador: "Hace tiempo ya había sonado para entrenar al Barcelona. Creo que es un entrenador,que tiene una forma de entender y de ver el fútbol con mucha posesión, y que le gusta jugar bien, tocando y al ataque. Yo creo,que puede tener una gran etapa".

El Cerebro opinó sobre si Xavi debería agarrar al club catalán: "Me gustaría en cualquier momento, pero otra cosa es lo que él sienta o lo que tenga visualizado. Creo que tarde o temprano Xavi estará en el Barça, pero no sé en qué momento".

Para finalizar, volvió a asegurar que no estuvo bien la forma en la que se fue Valverde: "Lo que yo creo es que las formas no fueron las correctas, incluso Bartomeu lo reconoció".

