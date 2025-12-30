La posible salida de Octavio Rivero no es la única novedad que sale este miércoles en el mundo Barcelona. El ecuatoriano Joao Rojas también analiza su futuro para el 2026.
Con un contrato aún vigente por casi tres temporadas, Joao Rojas quiere quedarse en Barcelona SC sin embargo como condición ha puesto que le paguen los valores pendientes, como varios otros elementos de la plantilla amarilla.
Joao Rojas es otro de los jugadores que podría irse libre por más de tres meses de salarios pendientes. El ‘tricolor’ no tendría problemas en encontrar otro equipo en LigaPro tras recuperarse de su lesión.
Este año Joao Rojas volvió a las canchas tras más de un año de lesiones y problemas en las mismas, y ahora en pleno de condiciones tendrá que ver si sigue o no en Barcelona.
Leonai Souza, Felipe Caicedo y Octavio Rivero son los tres jugadores que han expresado públicamente su malestar por la situación económica y dirigencial con el club.
Las otras salidas que tendrá Barcelona SC
Para la siguiente temporada con Barcelona SC son varios los jugadores que se marcharán. Al final, dejarán el club jugadores como Octavio Rivero, Gabriel Cortez, Brian Oyola, Xavier Arreaga, Dixon Arroyo, Aníbal Chalá, entre otros jugadores.
