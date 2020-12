Qué canal transmite Crystal Palace vs. Liverpool por la Premier League

En el Estadio Selhurst Park y por la fecha 14 de la Premier League, Crystal Palace choca con Liverpool este sábado 19 de diciembre. Lo puedes ver EN VIVO y EN DIRECTO por DAZN, ESPN y SKY Sports.

El equipo local viene de igualar 1-1 con West Ham, con un tanto anotado por Christian Benteke, quien no puede jugar este partido porque además fue expulsado. Este resultado lo dejó en el puesto 12º del torneo, con 18 unidades.

Alisson Becker, Virgil Van Dijk, Thiago Alcántara y Trent Alexander-Arnold, cuatro de los titulares de los Reds, fueron elegidos en el Once Ideal de la FIFA , en la ceremonia de los Premios The Best.