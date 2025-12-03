Las virales declaraciones de leyenda del Liverpool a Luis Díaz ¿elogio o crítica indirecta?

Mientras los hinchas del Liverpool lo extrañan, una leyenda del club inglés opinó sobre Luis Díaz y no queda claro su intención. Jamie Carragher, leyenda de los ‘reds’ y hoy comentarista deportivo habló sobre el nivel que tuvo el colombiano en el club.

“No fue Firmino, no fue Mané, no fue Salah, no fue excepcional, pero fue un muy buen jugador para el Liverpool. Liverpool tuvo buenos años de él y logró una buena venta, pero la realidad es que no se ha encontrado un reemplazo de su perfil”, empezó en Overlap señalando que su rendimiento fue bueno pero no alcanzó el nivel de ‘leyenda’.

“Quizás Slot quería mantenerlo, pero la dirigencia de Liverpool dijo que otorgarle un nuevo contrato iba a llevarlo a valores astronómicos. Fue un buen negocio para ellos y Díaz va a estar en buen nivel en Bundesliga porque no es una liga tan fuerte como la Premier League”, cuestionó sobre el actual torneo y club de Díaz.

“Luis era ese tipo de jugador al que podías darle el balón en situaciones complicadas y sabías que podía generar peligro. Su capacidad para encarar rivales y mantener la posesión en zonas ofensivas era fundamental para el Liverpool”, complementó el exjugador en el programa de YouTube.

“A veces, la directiva prioriza el aspecto económico y la proyección a futuro. Díaz tenía una buena edad, pero también era el momento de obtener un buen retorno por su traspaso. Eso no quita que su ausencia se note en el campo”.

Los premios millonarios en el contrato de Luis Díaz

El diario Bild reveló que, en caso de finalizar como goleador de la Bundesliga o la UEFA Champions League, Luis Díaz recibirá un estratosférico premio económico. Más precisamente 250 mil euros, lo que se traduce a más de 1000 millones de pesos colombianos.

Luis Díaz fue campeón de Premier League.

