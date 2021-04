PSG ya le habría hecho una oferta a Messi y TNT Sports reveló cuál fue

Después del 30 de junio, por ahora, Lionel Messi se convertirá en agente libre por primera vez desde que llegó allá por principios de siglo. Desde España informan que el propio jugador le ha pedido a su padre y representante que no negocie nada hasta que Barcelona termine de pelear por la Liga de España, el último objetivo de la temporada.

+ ¿Cuándo se sentará Messi a negociar con Barcelona su contrato?

+ "Se bajaría más de la mitad", revelan el contrato que le ofrecería Barcelona a Messi

Sin embargo, que el argentino no negocie aún con el club azulgrana no quiere decir que otros equipos no le hagan ofertas al delantero para que cambie de camiseta a partir de la próxima temporada. Este martes, revelaron que la primera institución en hacerlo ha sido nada menos que Paris Saint-Germain.

Según informó TNT Brasil, el club parisino, que desde hace varios meses suena como el favorito en fichar a Messi, ya le habría presentado una oferta al entorno del jugador para que llegue a la capital de Francia en el segundo semestre del 2021. Finalmente, parece que los rumores se han transformado en realidad.

¿Qué le ofreció PSG a Messi? Un contrato de dos temporada con opción de una tercera, es decir, sería hasta 2024. Además, el medio informó que desde lo económico es muy superior a lo que podría considerar Barcelona. Recordemos que hace poco desde España pronosticaron que la renovación de contrato por parte del Barça sea muy menor a lo que hoy percibe el jugador debido a la golpeada economía del club.

El 2021 de Messi: prendido fuego

En la segunda mitad de la temporada, el argentino es por escándalo la gran figura del Barcelona y los números lo avalan: registra 23 goles en 24 partidos, es decir, un gol cada cinco días en las 119 jornadas del año que llevamos.

Lee También