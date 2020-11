Agenda de hoy, miércoles 4 de noviembre: Champions League, Copa Sudamericana y Serie A

¡Miércoles de fútbol internacional! En Bolavip te contamos todos los encuentros que se llevarán a cabo en Champions League, Copa Sudamericana y Serie A.

En el primer turno, varios candidatos se encargarán de dar cierre a la tercera jornada de la UEFA Champions League 2020/21, con partidos a destacar como Barcelona vs. Dinamo, Leipzig vs. PSG, Zenit vs. Lazio y mucho más.

En la Copa Sudamericana, se conocerán los ganadores de siete de las dieciséis llaves de la segunda ronda con encuentros interesantes como San Pablo vs. Lanús, Peñarol vs. Vélez, Deportivo Cali vs. Millonarios y River Plate vs. Atlético Nacional.

Además, durante el transcurso del día, Genoa y Torino se medirán en un postergado de la tercera fecha de la Serie A.

UEFA Champions League

Basaksehir vs. Manchester United | Jornada 3

14:55 ARG, CHL, URU

12:55 COL, ECU, PER, USA (ET)

11:55 CDMX

+Qué canal transmite Basaksehir vs. Manchester United



Zenit vs. Lazio | Jornada 3

14:55 ARG, CHL, URU

12:55 COL, ECU, PER, USA (ET)

11:55 CDMX

+Qué canal transmite Zenit vs. Lazio por la Champions League

Barcelona vs. Dinamo Kiev | Jornada 3

17:00 ARG, CHL, URU

15:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

14:00 CDMX

+Qué canal transmite Barcelona vs. Dinamo por la Champions League



Chelsea vs. Rennes | Jornada 3

17:00 ARG, CHL, URU

15:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

14:00 CDMX

+Qué canal transmite Chelsea vs. Rennes por la Champions League



Brujas vs. Borussia Dortmund | Jornada 3

17:00 ARG, CHL, URU

15:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

14:00 CDMX

+Qué canal transmite Brujas vs. Borussia Dortmund por la Champions League

Ferencváros vs. Juventus | Jornada 3

17:00 ARG, CHL, URU

15:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

14:00 CDMX

+Qué canal transmite Ferencváros vs. Juventus por la Champions League



Leipzig vs. PSG | Jornada 3

17:00 ARG, CHL, URU

15:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

14:00 CDMX

+Qué canal transmite Leipzig vs. PSG por la Champions League

Sevilla vs. Krasnodar | Jornada 3

17:00 ARG, CHL, URU

15:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

14:00 CDMX

+Qué canal transmite Sevilla vs. Krasnodar por la Champions League

CONMEBOL Sudamericana

Huachipato vs. Fénix | Segunda Ronda

19:15 ARG, CHL, URU

17:15 COL, ECU, PER, USA (ET)

16:15 CDMX

+Qué canal transmite Huachipato vs. Fénix por la Copa Sudamericana



San Pablo vs. Lanús | Segunda Ronda

19:15 ARG, CHL, URU

17:15 COL, ECU, PER, USA (ET)

16:15 CDMX

+Qué canal transmite San Pablo vs. Lanús por la Copa Sudamericana



River Plate (U) vs. Atlético Nacional | Segunda Ronda

19:15 ARG, CHL, URU

17:15 COL, ECU, PER, USA (ET)

16:15 CDMX

+Qué canal transmite River Plate vs. Atlético Nacional por la Copa Sudamericana



Defensa y Justicia vs. Sportivo Luqueño | Segunda Ronda

19:15 ARG, CHL, URU

17:15 COL, ECU, PER, USA (ET)

16:15 CDMX

+Qué canal transmite Defensa y Justicia vs. Luqueño por la Copa Sudamericana



Peñarol vs. Vélez | Segunda Ronda

21:30 ARG, CHL, URU

19:30 COL, ECU, PER, USA (ET)

18:30 CDMX

+Qué canal transmite Peñarol vs. Vélez por la Copa Sudamericana



Deportivo Cali vs. Millonarios | Segunda Ronda

21:30 ARG, CHL, URU

19:30 COL, ECU, PER, USA (ET)

18:30 CDMX



Caracas vs. Vasco da Gama | Segunda Ronda

21:30 ARG, CHL, URU

19:30 COL, ECU, PER, USA (ET)

18:30 CDMX

Serie A de Italia

Genoa vs. Torino | Fecha 3 (pendiente)

13:00 ARG, CHL, URU

11:00 COL, ECU, PER, USA (ET)

10:00 CDMX

