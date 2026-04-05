El desconsuelo de Paolo Maldini: ”Ya no es Italia”

Paolo Maldini es una de las grandes leyendas del fútbol italiano. Si bien no ostenta títulos con la selección nacional, lo ganó todo con el AC Milan (26 títulos, entre ellos 5 ediciones de la UEFA Champions League) y participó de 4 Copas del Mundo, algo que en la actualidad se tornó un imposible para la Azzurra.

Es que ya acumula tres ausencias consecutivas. Al pasar por el Repechaje para revalidar un lugar en el torneo internacional perdió su cupo para Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, con Suecia, Macedonia del Norte y Bosnia y Herzegovina, respectivamente. Por lo que su última presencia sigue siendo Brasil 2014.

Al respecto, Paolo Maldini, a corazón abierto en una charla que mantuvo con el portal ZNews, expresó: ”Llevar la camiseta de la selección italiana no es solo jugar. Llevas contigo historia, responsabilidad y orgullo. Perderse un Mundial es una llamada de atención. Dos son una crisis. Pero tres seguidos… Es un fracaso total”.

En ese mismo sentido, con notoria desazón, el exdefensor rossonero amplió: ”Ya no veo esa misma ambición. No veo jugadores dispuestos a darlo todo por la Selección de Italia. Cuando faltan el orgullo, la responsabilidad y la identidad… Entonces ya no es Italia”.

Simone Inzaghi también se lamentó por el momento de la Selección de Italia

El fútbol italiano en general, no solo la Selección de Italia, está en pleno intento de reconstrucción. Es por eso que las principales fuentes de consultas y de opinión están siendo los personajes más relevantes que aportaron para que el Calcio sea reconocido a nivel mundial como uno de los mejores del planeta, a pesar de la notoria crisis.

Uno de ellos fue Simone Inzaghi, exentrenador de la Lazio y del Inter de Milán y actualmente del Al Hilal de Arabia Saudita, que en una conversación con el periódico La Gazzetta dello Sport compartió su diagnóstico luego de la dolorosa caída de la Nazionale en el Repechaje de la UEFA: ”Me da mucha pena que Italia no vaya a estar en el Mundial por tercera vez consecutiva. Soy 100% italiano, mi hermano incluso ganó un Mundial”.

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En síntesis