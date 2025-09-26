El mejor defensor de la historia según Paolo Maldini: “Tuve mala suerte de no jugar con él”

Paolo Maldini es sinónimo de grandeza e igualmente de una de las carreras más singulares de la historia de este deporte. Para muchos supone el mejor defensa central de todos los tiempos e incluso el más completo que haya tenido que desempeñarse en dicha demarcación. Pero, a lo largo de los últimos años, y cuando ha sido consultado sobre quién es el auténtico GOAT del centro de la zaga, no ha dudado un segundo.

“He jugado con algunos de los mejores defensas, como Nesta, Baresi, Cannavaro, pero siento que tengo mala suerte de no estar en un equipo con Virgil Van Dijk. Virgil pronto será el mejor defensa de la historia del fútbol”, reflexiones del histórico defensor del Milán e igualmente de la selección italiana hasta el año 2009 en tanto 2021 como 2023. Señala al actual capitán del vigente campeón de la Premier League de Inglaterra como el mejor en este sentido. Es quien para muchos mejor representa el prototipo perfecto del zaguero moderno.

El propio Van Dijk ha devuelto los elogios en un pasado no muy lejano y dejando claro que justamente Paolo Maldini es el número uno. Se une a una decena de testimonios de jugadores de su época y que en los tiempos que corren ahora mismo no dudan que él italiano marcó a una generación entera de zagueros. Se le ve como un adelantado a su tiempo e igualmente como un modelo para hojas de vida como la de Virgil.

“El respeto que le tengo es increíble; obviamente es una leyenda del fútbol. Es increíble cómo jugó y lo que logró jugando para el Milán durante tanto tiempo…Solo quería darle las gracias: durante mi lesión de cruzados coleccionaba camisetas y tenía la suya, que me la firmó. Quería recordarlo y le pregunté cómo estaba. Leyenda, leyenda y respeto”, palabras de Van Dijk sobre el futbolista más laureado en la historia del equipo rossoneri.

Van Dijk, el mejor defensor de todos los tiempos para Maldini: GETTY

No es ni mucho menos la primera vez que el holandés recibe elogios de estas características. Jürgen Klopp fue el principal responsable de su llegada a un Liverpool con el que a pesar de lesionarse de gravedad algunas temporadas atrás, ha mantenido un nivel absolutamente de primera categoría. Vive su novena temporada al frente de un club con el cual suma 325 partidos y 29 goles oficiales que han valido para levantar un total de 9 títulos en el plano colectivo. Maldini no duda que más pronto que tarde habrá que señalarle como el mejor zaguero desde que se tienen registros de este juego a lo largo del planeta.

Paolo Maldini y una colección de rivales de peso

Desde el inicio de su carrera Paolo Maldini tuvo rivales de élite en cada compromiso. Si tenemos en cuenta que su carrera empezaba allá por 1985, entendemos que se ha medido con futbolistas de la talla de Michel Platini, Zinedine Zidane Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic o Diego Armando Maradona. Eso sí, el italiano jamás ha dudado del nombre que más respeto le infunda y con el cual únicamente por un par de lesiones musculares, jamás tuvo la desgracia de enfrentar.

“No jugué contra Lionel Messi porque él estaba lesionado, gracias a Dios él estaba lesionado. Tuve suerte (risas)”, declaraba en MARCA años atrás y en lo que fueron los últimos cursos del argentino por una ciudad de Barcelona donde fue verdugo de su Milán durante varias ocasiones en la década del 2010 al 2020. Maldini, para muchos el mejor defensor de la historia de este deporte, afirma que es el único que agradece no haber tenido que medir de frente.

