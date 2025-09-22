Los 5 ganadores más jóvenes del Balón de Oro: ¿Lamine Yamal rompe todos los récords?

Bienvenidos a una nueva edición del Balón de Oro. En apenas unas horas y por la capital francesa, se batirán los mejores futbolistas del planeta para intentar ser el heredero de Rodri del Manchester City. Lamine Yamal y Ousmane Dembelé surgen como los principales candidatos a la segunda gala de UEFA como regidor del premio. En caso de que el futbolista del Barcelona pueda quedarse con el trofeo, romperá todos los récords de precocidad en relación con el máximo hito a nivel individual que tiene este deporte. Existe un miedo general en París a que el equipo de Luis Enrique se quede sin la victoria.

En caso de que Lamine Yamal se consagre como Balón de Oro del año 2025, hablaríamos del futbolista más joven en levantarlo de todos los tiempos. Recordemos que el extremo por derecha tiene apenas 18 años en sus piernas y que solamente Ronaldo a sus 21 años por 1997 le superaría en caso de victoria esta noche sobre la figura de Dembelé. El Fenómeno lo ganó tras su salida Fútbol Club Barcelona y antes de recalar en un Inter de Milán donde para muchos se vio su mejor paso por este juego. ¿Quiénes son los otros más jóvenes en levantarlo?

En segundo lugar aparece un viejo conocido como Lionel Andrés Messi. El argentino conseguiría su primera edición del Balón de Oro a finales del año 2009 y después de conseguir el triplete de la mano de Pep Guardiola con solo 22 años. Sería ese el momento donde arrancaría una carrera de hasta 8 ediciones del máximo premio a nivel individual que tiene este deporte. Lamine Yamal, para muchos su heredero, puede incluso adelantársele cuatro años en cuanto a esta comparación se refiere.

Michael Owen también tenía 22 años en 2001. George Best también superó dicha edad en 1968. Son los siguientes de una tabla general donde tanto el delantero del Liverpool como Manchester United se terminaron quedando con dichas ediciones mayoritariamente por su aportación en la Primera División de Inglaterra. Por último en cuanto a este top 5 se refiere, aparece Cristiano Ronaldo en el año 2008 con 23 años y después de una campaña de peso con los Diablos Rojos. Solamente incluimos en esta comparativa la primera vez donde cada uno de estos genios consiguió el premio del Balón de Oro.

“¿Me veo levantando el Balón de Oro? Sí, queremos ganar la Champions y el Balón de Oro, los dos; los dos son un sueño, sobre todo, por la parte del Barça, la Champions, sería increíble. Obvio, el Balón de Oro para todos los jugadores es especial. Todos quieren ganarlo y el que diga que no, miente. Estar ahí con 18 años creo que es algo que hay que valorar y ojalá se dé”, reflexiones de Lamine Yamal meses atrás. Dembelé, Raphinha, Pedri o Vitinha son en este momento sus principales oponentes. En París se especula con que el premio puede ir al Camp Nou.

Rodri tiene su favorito para el Balón de Oro

El ganador de la última edición del Balón de Oro lo tiene claro. Rodri se quedó con una gala absolutamente histórica y donde si bien todos los pronósticos apuntaban a una victoria de Vinicius, finalmente fue el centrocampista del Manchester City quien se quedó como vencedor del certamen. Desde entonces siempre ha apuntado a la figura de un Lamine Yamal al que incluso de manera pública y 12 meses atrás, le pedía trabajar en silencio para quedarse con un galardón que puede ser suyo esta noche. Sería historia viva de este juego.

“Este año lo veré desde la tele, pero ojalá que lo gane un compañero, Lamine, Pedri, el que sea. Me encantaría, es una fiesta del fútbol y que lo gane el mejor…Sería brutal si lo mantenemos como país, hablaría un poco del momento del fútbol español. Ojalá que sea así y que vengan muchos más, porque estamos en un momento muy bueno”, Reflexiones de un Rodri que a partir de las 0:00 h de este 23 de septiembre dejará de ser oficialmente el mejor jugador del planeta.

