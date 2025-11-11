El 11 de junio del 2026, es decir, a tan solo 7 meses, estará comenzando la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Será precisamente en el Estadio Azteca de la CDMX, recinto que en la jornada señalada se convertirá en el único campo de juego en albergar tres campeonatos mundiales en la historia: 1970, 1986 y 2026.

Para tal cita, ya hay 28 combinados confirmados, para una competencia que, entre sus novedades, por primera vez en la historia contará con 48 participantes (por este mismo motivo, también por primera vez, la instancia de eliminación iniciará desde los 16vos de Final).

Y será recién la fecha FIFA de noviembre la que aportará 11 seleccionados europeos que, de esta manera, se sumarán a Inglaterra que garantizó su asistencia en octubre (además, en marzo estará el Repechaje en el que se definirán los otros cuatro cupos con los que cuenta el Viejo Continente).

España, actual campeona de la Euro, debe, por lo menos, empatar con Georgia y con Turquía para emitir su ticket. Alemania, por su parte, debe vencer a Luxemburgo y luego medirse de local a Eslovaquía -primero vs. Irlanda del Norte- con quien puede tener un encuentro con clima de final si ambos llegan a la última jornada con misma cantidad de unidades (de momento los dos acumulan 9 puntos), en tanto que Francia, líder de su zona, si supera a Ucrania y Azerbaiyán, sellará su pasaporte.

En esa misma línea de definiciones, Países Bajos, puntero del Grupo G, choca con Polonia y Lituania, mientras que la Portugal de Cristiano Ronaldo, que mira a todos desde arriba en el Grupo F, tendrá que dirimir su pasaje con Irlanda y Armenia. Idéntica situación para Bélgica, vs. Kazajistán y Liechtenstein, y para Croacia, vs. Islas Feroe y Montenegro.

Italia, el más complicado de las potencias para clasificar a la Copa del Mundo 2026

Capítulo aparte para Italia que llega segundo a la fecha FIFA de noviembre. La derrota de la primera jornada 3 a 0 con Noruega prácticamente lo sentenció al Repechaje. De tal manera que precisa vencer a Moldavia por la mayor cantidad de goles posibles (Noruega le sacó una ventaja de 16 goles) y esperar que el elenco noruego por lo menos empate con Estonia para en la última jornada superarlo a puntos en el mano a mano que tendrán en San Siro.

Los 28 seleccionados que ya están clasificados a la Copa del Mundo

Anfitriones (Concacaf – Clasificados Automáticamente)

Canadá

Estados Unidos

México

Conmebol (6 Plazas directas)

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

CAF (África – 9 Plazas directas)

Argelia

Cabo Verde

Costa de Marfil

Egipto

Ghana

Marruecos

Senegal

Sudáfrica

Túnez

AFC (Asia – 8 Plazas directas)

Arabia Saudita

Australia

Irán (RI de)

Japón

Jordania (Debutante)

(Debutante) Catar

República de Corea (Corea del Sur)

(Corea del Sur) Uzbekistán (Debutante)

OFC (Oceanía – 1 Plaza directa)

Nueva Zelanda

En síntesis

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio .

de Estados Unidos, México y Canadá comenzará el . La Copa Mundial 2026 contará por primera vez en la historia con 48 participantes y 16vos de final.

y 16vos de final. Italia es la potencia más complicada, llegando segunda y con una derrota 3-0 contra Noruega al inicio.

