El motivo por el que PSG teme que el Balón de Oro caiga en las manos de Lamine Yamal

Por lo que fue a nivel general el papel de Ousmane Dembéle durante la temporada 2024/2025 (35 goles y 16 asistencias en 53 partidos) en la que se tornó determinante para que el París Saint-Germain se quede con la Ligue 1, la Copa de Francia, el Trofeo de Campeones de Francia y, sobre todo, la UEFA Champions League, se cree que se adjudicará el Balón de Oro.

No obstante, en el PSG mantienen la duda, puesto que consideran que tener tantos futbolistas entre los 30 nominados puede llegar a confundir al jurado de tal manera que se repartan los puntos y que el principal competidor del delantero francés, Lamine Yamal, saque su provecho y finalmente se quede con el galardón que se entregará el próximo lunes 22 de septiembre.

Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruíz, Désiré Doué (también nominado al Trofeo Kopa), Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma (actualmente en el Manchester City) y Khvicha Kvaratskhelia son los otros candidatos para hacerse con el premio que corona al mejor jugador del momento desde la temporada 1955/1956.

Lo que sí, en la organización a cargo una vez más por la revista France Football, redoblaron los esfuerzos para que en esta edición realmente no se sepa el ganador con antelación, hasta que a las 22:30 horas CET, momento en el que la conducción del evento (a cargo de Ruud Gullit) abra el sobre y devele el nombre del elegido.

Todo en función de no sufrir nuevos contratiempos con las delegaciones de los clubes, que se puedan sentir afectadas ante el resultado, tal como sucedió el año pasado con el Real Madrid, que se estaba preparando para salir hacia París cuando se enteró que el Balón de Oro 2024 no sería Vinícius Júnior sino Rodri Hernández.

¿Quién elige al ganador del Balón de Oro?

El jurado del Balón de Oro está compuesto por 100 periodistas de todo el mundo que se encargan de emitir su voto. Cada uno debe seleccionar a cinco jugadores de una lista preseleccionada de 30 candidatos. Otorgan 6 puntos al primero, 4 al segundo, 3 al tercero, 2 al cuarto y uno al quinto.

Se tienen en cuenta los siguientes criterios: rendimiento individual y colectivo, clase del jugador y juego limpio, y carrera del jugador.

