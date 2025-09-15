El gesto de Erling Haaland con Gianluigi Donnarumma tras el triunfo sobre Manchester United

Manchester City volvió a mostrar destellos del mejor momento al mando de Pep Guardiola. Con un contundente 3 a 0 sobre el Manchester United en el Etihad Stadium, los ciudadanos ya suman 6 unidades y, de alguna manera, empezaron a recuperar el terreno perdido en la segunda y tercera jornada en las que cayeron con el Tottenham (2 a 0) y con el Brighton (2 a 1).

Y gran parte de lo que fue el marcador con el que el City superó a su eterno rival este domingo 14 de septiembre fue gracias a Erling Haaland, quien anotó dos de los tres tantos, primero con asistencia de Jeremy Doku y después con habilitación de Bernardo Silva, uno de sus principales socios desde que arribó al fútbol del Reino Unido.

Por tal producción, el delantero noruego fue condecorado por la Premier League como el jugador del Derbi de Manchester. No obstante, para el propio Haaland, Gianluigi Donnarumma (quien tapó una pelota impresionante a Bryan Mbeumo cuando iban 2 a 0 que provocó el aplauso de todo el estadio) era le verdadero merecedor del premio.

“¡No se olviden de Donnarumma! Ha estado fantástico hoy”, fue lo primero que comentó el futbolista de 25 años, que en ese mismo sentido de reconocer la labor de su compañero italiano, en conversación con la transmisión oficial del Manchester City vs. Manchester United, agregó: ”¡Quizás le daría mi premio al Jugador del Partido! Estuvo increíble”.

Los números de Erling Haaland en la temporada

Erling Haaland ya tiene números que hacen ilusionar a los hinchas del Manchester City con una temporada que pueda ser comparable con la campaña 2022/2023 (cuando el elenco de Pep Guardiola fue campeón de la Premier League y de la UEFA Champions League) en la que anotó 52 goles en 53 compromisos entre todas las competiciones.

El ex Borussia Dortmund ya exhibe 5 anotaciones en 4 encuentros, posicionándose así, de momento, como el líder de la tabla de goleadores de la liga inglesa y el segundo máximo artillero entre los máximos goleadores del curso 25/26 de las 5 grandes ligar europeas, solo por detrás de Harry Kane, quien ya acumula 8 gritos.

