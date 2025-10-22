El revés económico que le significa al Barcelona el plan fallido de su partido en Miami

Barcelona no está en posición de desestimar ningún tipo de ingreso en estos momentos y desde hace un tiempo. Por lo que la supresión del proyecto de viajar a Miami para disputar su encuentro por LaLiga con el Villarreal representa un contratiempo considerable si se analiza desde la perspectiva económica.

Así lo manifestó el propio Joan Laporta, presidente del club culé, que había revelado semanas atrás la noticia durante la reciente Asamblea de Compromisarios. En aquel entonces, cuando en la institución catalana se daba por seguro que el enfrentamiento entre el Villarreal y el Barça se disputaría en el Hard Rock Stadium de la ciudad de la Florida, él mismo había anticipado beneficios monetarios directos para la entidad blaugrana.

El directivo no precisó la suma exacta a la que ascendían dichas ganancias, pero remarcó que alcanzarían para solventar los fondos que les están faltando por la demora de la reapertura del Camp Nou. “Ignoramos el monto que percibiremos por el compromiso en Miami. Carecemos de la totalidad de los datos de LaLiga. No obstante, habrá entradas de capital, con certeza, que compensarán las que no obtendríamos en el Johan Cruyff”, había declarado Laporta.

Y en esa misma línea, agregó: “Pero puedo garantizar que los ingresos por el choque en Miami superarán con creces lo que percibiríamos si el encuentro se llevara a cabo en Villarreal, donde la taquilla sería nula. El mercado estadounidense es crucial para nuestra marca. Todos los equipos se favorecerán con este lance, pero aquellos que viajemos, mucho más”.

En ese sentido, Diario AS filtró que la directiva azulgrana estimaba que la cifra de recaudación oscilaría entre cinco y seis millones de euros. Sin embargo, ese dinero se ha esfumado. Es un revés, aunque de menor cuantía, para el balance presupuestario del equipo, que recibió con sorpresa la noticia del desistimiento de la jornada en Miami, comunicada en conjunto por Relevent y LaLiga.

La postura del Barcelona ante la suspensión del partido en Miami

A pesar de los millones que terminó perdiendo, Barcelona, a diferencia del Villarreal por posiblemente no tener la responsabilidad de la logística del desplazamiento masivo a Norteamérica, acató la determinación. La institución respetó el dictamen, aunque sí manifestó su pesar por “dejar pasar una oportunidad que habría beneficiado a todos los implicados”.

Publicidad

Publicidad

ver también La queja del Barcelona que carga de polémica el Clásico de España vs. Real Madrid