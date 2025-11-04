Moisés Caicedo ya suma más de 100 partidos en el Chelsea (112 precisamente), club en el cual se convirtió en una de las principales figuras de la Premier League. De hecho, fue clave para las recientes consagraciones del elenco de Stamford Bridge tanto en la Conference League como en la Copa Mundial de Clubes que se disputó en los Estados Unidos.

Por estos motivos, el ecuatoriano empezó a llamar la atención de otros grandes clubes de Europa, tal es el caso del todopoderoso Real Madrid, de acuerdo a GiveMeSport (de todas maneras, diferentes medios británicos ya advirtieron que BlueCo, la empresa que administra al club con base en Londres, no tiene en sus planes negociar al mediocampista).

Lo cierto es que Moisés Caicedo es una ficha irremplazable para Enzo Maresca, algo que también piensa Enzo Fernández, uno de los capitanes del Chelsea. ”Como siempre digo, sinceramente, solo tengo palabras de admiración para él”, dijo el centrocampista de la Selección Argentina luego de que el ex Independiente del Valle haya sido elegido como el MVP del juego frente al Tottenham.

En ese mismo sentido, por si algo faltaba para saber que Caicedo es visto como una pieza indispensable puertas adentro del plantel del primer equipo del Chelsea, el Campeón del Mundo en Qatar 2022, en conversación con el sitio oficial del club, comento: ”Es un chico muy humilde y trabajador, que siempre lo da todo por el equipo cada día. Estoy muy contento de tenerlo con nosotros; es una máquina. Espero que siga así”.

Enzo Fernández junto a Moisés Caicedo en el Chelsea.

Tras ganarle al Tottenham, el Chelsea se enfoca en la Champions League

Luego de vencer 1 a 0 al Tottenham como visitante con un gol de Joao Pedro (victoria que le sirvió a los de Enzo Maresca para escalar a la séptima posición de la tabla de la Premier League con 17 unidades), el Chelsea se enfoca en su compromiso por la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

Será este miércoles 5 de noviembre desde las 18:45 horas CET en el Estadio Tofiq Bəhramov contra el Qarabag de Azerbaiyán. De momento los Blues se ubican decimoprimeros con 6 unidades, por lo que precisa de una victoria para intentar meterse entre los primeros ocho de la clasificación (zona que otorga plazas directas para los Octavos de Final).