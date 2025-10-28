Uno de los mayores señalamientos que tuvo el Balón de Oro pasado, al menos en Ecuador, fue que no haya representantes de nuestro país entre los 30 finales, esto pese a que Moisés Caicedo fue figura del Chelsea campeón Conference League y Mundial de Clubes y que William Pacho fue titular del PSG campeón de todo.

Medios internacionales señalan que esto, por ahora, no sería el caso. La prensa británica asegura que Moisés Caicedo ya está en el puesto 20 del galardón, ubicándose en la lista final.

En el ranking, calculado por la web Score 90, del 16 al 20 están ubicados Saliba del Arsenal, Julian Álvarez del Atlético de Madrid, Salah del Liverpool y Vitinha del PSG antes que Moi. El cálculo final tomará en cuenta los votos de capitanes y periodistas al final de temporada.

Moisés Caicedo repite su titularidad indiscutible en el Chelsea, así como ahora explotar una faceta más ofensiva marcando más goles que en todos los años anteriores.

ver también Ricardo Adé dejaría Liga de Quito por un grande de América

Ranking BDO – Score 90.

ver también Gabriel Villamil recibe ofertas y dejaría Liga de Quito por millonaria cifra

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, contando el Mundial de Clubes, Moisés Caicedo ha jugado un total de 17 partidos. Marcando 4 goles y dando 1 asistencia. El jugador ecuatoriano lleva en cancha más de 1.400 minutos, siendo la estrella absoluta del medio campo del Chelsea.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡ÚLTIMA HORA! FEF sanciona a Guayaquil City y pierden el título de Serie B

¿Cuál es el valor de mercado de Moisés Caicedo?

Moisés Caicedo, de acuerdo a la información de Transfermark, tiene un valor de 100 millones de euros. El ecuatoriano es uno de los jugadores más caros del equipo ‘Blue’. Por lo cual, si se contrata una transferencia para él sería una de las ventas más caras de la historia.