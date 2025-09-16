Es tendencia:
logotipo del encabezado
Real Madrid

Real Madrid buscaría a este jugador de Chelsea si son sancionados y obligados a vender

Chelsea es investigado por incumplir normas financieras y Real Madrid quiere aprovechar fichando a este jugador. Moisés Caicedo viene gustando desde hace varios meses.

Por Jose Cedeño Mendoza

Real Madrid iría por este jugador de Chelsea
© GettyImages/ Edit BVReal Madrid iría por este jugador de Chelsea

Chelsea se encuentra en una gran polémica después de ser denunciado por la FA de incumplir con más de 70 cargos en el Fair Play Financiero. De darse una sanción, el club podría ser obligado a vender a sus jugadores, y es ahí donde Real Madrid quiere aprovechar, con Moisés Caicedo en la órbita.

De acuerdo a la información que reveló 365 Scores y trasciende en Europa, Real Madrid estaría monitoreando la situación de Chelsea con una eventual sanción para buscar el fichaje de Enzo Fernández. El volante argentino es del gusto de Xabi Alonso para la mitad de la cancha.

Otro jugador que ha interesado a Real Madrid en los últimos mercados es Moisés Caicedo, sin embargo, el jugador ecuatoriano ahora está negociando con Chelsea un nuevo contrato, por lo cual, su salida de Londres sería muy complicada y el ecuatoriano tampoco quisiera salir.

Real Madrid ha llegado algo “tarde” a la ola de compras de jugadores ecuatorianos, ya que siempre se ha interesado en futbolistas como Pacho, Caicedo o Hincapié, cuando estos tienen contrato largo con sus clubes o firman con otros equipos.

Lo busca Chile, la hinchada no lo quiere, y Beccacece confirma si será o no el DT de Ecuador en el Mundial 2026

ver también

Lo busca Chile, la hinchada no lo quiere, y Beccacece confirma si será o no el DT de Ecuador en el Mundial 2026

Enzo Fernández y Moisés Caicedo son de las mejores duplas de la Premier League. (Foto: GettyImages)

Enzo Fernández y Moisés Caicedo son de las mejores duplas de la Premier League. (Foto: GettyImages)

En Chelsea no esperan una sanción que los obligue a vender a jugadores, sino más bien un castigo económico con una importante multa. La misma denuncia para que se dé esta acusación provino de la directiva de Chelsea cuando compró el club en 2022.

Publicidad
Hernán Crespo, DT de Sao Paulo, manda un mensaje a Liga de Quito por la altura: “Este equipo tiene con que…”

ver también

Hernán Crespo, DT de Sao Paulo, manda un mensaje a Liga de Quito por la altura: “Este equipo tiene con que…”

El valor de mercado de Enzo Fernández y Moisés Caicedo

De acuerdo a la información de Transfermark, Moisés Caicedo sería más caro que Enzo Fernández. El jugador argentino, campeón del mundo, tiene un costo de 75 millones de euros, mientras que el jugador ecuatoriano tiene un costo de 90 millones. Ambos jugadores tienen contrato hasta pasado 2030.

Los equipos que han preguntado por Moisés Caicedo

Moisés Caicedo se ha metido en estos últimos meses en planes de equipos como Al Nassr y Manchester City. No obstante, desde Chelsea ya han dejado claro en varias ocasiones que no quieren vender al ecuatoriano. En 2023 pagaron más de 100 millones por él.

Encuesta

¿Si fueras Real Madrid qué jugador ficharías?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
Pedro Pablo Perlaza llegó como el gran fichaje de Liga de Portoviejo y ahora lo despidieron

ver también

Pedro Pablo Perlaza llegó como el gran fichaje de Liga de Portoviejo y ahora lo despidieron

¿Los pidió Moisés Caicedo? Chelsea pagará 50 millones de euros por dos ecuatorianos

ver también

¿Los pidió Moisés Caicedo? Chelsea pagará 50 millones de euros por dos ecuatorianos

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Hincapié debutó con el Arsenal en Champions League, pero los hinchas explotaron: "Falta de respeto"
Fútbol de Ecuador

Hincapié debutó con el Arsenal en Champions League, pero los hinchas explotaron: "Falta de respeto"

Lo busca Chile, la hinchada no lo quiere, y Beccacece confirma si será o no el DT de Ecuador en el Mundial 2026
Fútbol de Ecuador

Lo busca Chile, la hinchada no lo quiere, y Beccacece confirma si será o no el DT de Ecuador en el Mundial 2026

Hernán Crespo, DT de Sao Paulo, manda un mensaje a Liga de Quito por la altura: "Este equipo tiene con que..."
Copa Libertadores

Hernán Crespo, DT de Sao Paulo, manda un mensaje a Liga de Quito por la altura: "Este equipo tiene con que..."

Sonó para el PSG y el Inter y el sorpresivo club que firmó a Joel Ordóñez
Fútbol de Ecuador

Sonó para el PSG y el Inter y el sorpresivo club que firmó a Joel Ordóñez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo