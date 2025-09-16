Chelsea se encuentra en una gran polémica después de ser denunciado por la FA de incumplir con más de 70 cargos en el Fair Play Financiero. De darse una sanción, el club podría ser obligado a vender a sus jugadores, y es ahí donde Real Madrid quiere aprovechar, con Moisés Caicedo en la órbita.

De acuerdo a la información que reveló 365 Scores y trasciende en Europa, Real Madrid estaría monitoreando la situación de Chelsea con una eventual sanción para buscar el fichaje de Enzo Fernández. El volante argentino es del gusto de Xabi Alonso para la mitad de la cancha.

Otro jugador que ha interesado a Real Madrid en los últimos mercados es Moisés Caicedo, sin embargo, el jugador ecuatoriano ahora está negociando con Chelsea un nuevo contrato, por lo cual, su salida de Londres sería muy complicada y el ecuatoriano tampoco quisiera salir.

Real Madrid ha llegado algo “tarde” a la ola de compras de jugadores ecuatorianos, ya que siempre se ha interesado en futbolistas como Pacho, Caicedo o Hincapié, cuando estos tienen contrato largo con sus clubes o firman con otros equipos.

Enzo Fernández y Moisés Caicedo son de las mejores duplas de la Premier League. (Foto: GettyImages)

En Chelsea no esperan una sanción que los obligue a vender a jugadores, sino más bien un castigo económico con una importante multa. La misma denuncia para que se dé esta acusación provino de la directiva de Chelsea cuando compró el club en 2022.

El valor de mercado de Enzo Fernández y Moisés Caicedo

De acuerdo a la información de Transfermark, Moisés Caicedo sería más caro que Enzo Fernández. El jugador argentino, campeón del mundo, tiene un costo de 75 millones de euros, mientras que el jugador ecuatoriano tiene un costo de 90 millones. Ambos jugadores tienen contrato hasta pasado 2030.

Los equipos que han preguntado por Moisés Caicedo

Moisés Caicedo se ha metido en estos últimos meses en planes de equipos como Al Nassr y Manchester City. No obstante, desde Chelsea ya han dejado claro en varias ocasiones que no quieren vender al ecuatoriano. En 2023 pagaron más de 100 millones por él.

