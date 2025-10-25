Moisés Caicedo es seguido de cerca por Real Madrid y ya se reportó que Chelsea no ve viable su venta. Ahora el jugador ecuatoriano ya habría elegido su futuro para la siguiente temporada. El ecuatoriano viene de ser campeón del mundo con el equipo de Londres.

De acuerdo a la información de GiveMeSport, el jugador ecuatoriano no está interesado en cambiar de equipo. El ecuatoriano quiere seguir jugando en Chelsea y es por eso que las negociaciones de su renovación vienen creciendo en los últimos días.

Moisés Caicedo no quiere salir de Chelsea y el ecuatoriano también no estaría dispuesto a conversar con otros equipos. Incluso en los últimos días, el tricolor decidió cambiar de agente y cerrar su entorno a únicamente miembros determinantes de su familia.

Real Madrid se ha interesado en el jugador ecuatoriano y lo ven como el cinco del proyecto de Xabi Alonso para los siguientes años. No obstante, ya se ha revelado que por más que pongan más de 100 millones sobre la mesa, el equipo ‘Merengue’ no lo vendería.

Moisés Caicedo es lider absoluto en Chelsea. (Foto: GettyImages)

El contrato de Moisés Caicedo con Chelsea es hasta 2031, por lo cual, el jugador ecuatoriano también tiene un largo acuerdo que respetar. Por lo cual, se espera que si Chelsea renueva el sueldo del Moisés sea un contrato que no altere el tiempo.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, contando el Mundial de Clubes, Moisés Caicedo ha jugado un total de 17 partidos. Marcando 4 goles y dando 1 asistencia. El jugador ecuatoriano lleva en cancha más de 1.400 minutos, siendo la estrella absoluta del medio campo del Chelsea.

¿Cuál es el valor de mercado de Moisés Caicedo?

Moisés Caicedo, de acuerdo a la información de Transfermark, tiene un valor de 100 millones de euros. El ecuatoriano es uno de los jugadores más caros del equipo ‘Blue’. Por lo cual, si se contrata una transferencia para él sería una de las ventas más caras de la historia.

