Las alarmas saltaron en el Barcelona y en la Selección de España con las últimas informaciones respecto a Lamine Yamal. Es que desde que se lesionó en septiembre que el futbolista no encuentra el nivel con el que supo deslumbrar al mundo, incluso, siendo menor de edad, hasta cumplir sus 18 años el pasado 13 de julio.

Tras participar de los encuentros frente a Turquía y Bulgaria por las dos primeras fechas del Grupo E de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Lamine Yamal regresó a Cataluña con un fuerte dolor inguinal. Y tras algunos chequeos se confirmó que su cuadro era, y todavía es, el de una pubalgia.

Desde entonces se perdió 7 partidos (2 de la fecha FIFA de octubre, 4 por LaLiga y uno por la UEFA Champions League) y si bien se lo volvió a ver ante Real Sociedad, Girona, Olympiacos y Real Madrid, se lo notó con ciertas dificultades para desplazarse, lo cual, lógicamente, influyó en su rendimiento. De hecho, en donde más se percibió su bajo nivel fue en el Clásico de España que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu, en el que fue absolutamente intrascendente.

Ante este panorama visible ya para los hinchas tanto del FC Barcelona como de la Selección de España, medios como Cadena Ser, Sport y Marca consultaron al Dr. Pedro Luis Ripoll Pérez de los Cobos, eminencia de la traumatología y pionero en tratamientos de artroscopia en España, que es una fuente habitualmente consultada en el país ibérico ante las lesiones de los futbolistas.

El profesional fue claro al respecto de Lamine Yamal en cada una de sus intervenciones mediáticas. “padece una lesión que francamente es difícil de tratar”, señaló. Y como si fuera poco, agregó una frase que describe a la perfección la gravedad de caso: “Resta casi el 50 por ciento de la capacidad de desplazamiento y de lanzamiento de Lamine Yamal”.

¿Lamine Yamal llegará en condiciones de la Copa del Mundo 2026?

Ante este panorama, programas televisivos de España como Estudio Estadio y El Chiringuito ya plantean que Lamine Yamal debe parar de jugar ahora para tratarse cuanto antes su problema físico. Es que la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está a la vuelta de la esquina (faltan poco más de 7 meses) y a esta altura, que no llegue en condiciones, ya asoma como una posibilidad concreta.

Asimismo, además de los objetivos planteados por el Barcelona para la temporada como LaLiga y la UEFA Champions League, la Selección de España, en marzo, muy posiblemente deba afrontar la Finalissima con Argentina, el certamen organizado por la UEFA y Conmebol, y a su vez homologado por la FIFA, que enfrenta al ganador de la Eurocopa con el vencedor de la Copa América y en el cual Lamine ni siquiera podría participar si no se centra en superar su dolencia.

