Federico Valverde ante los rumores de su conflicto con Xabi Alonso: ”No me escondo”

A pesar de que el Real Madrid ganó 5 a 0 contra el Kairat en Kazajistán, en lo que fue su segunda presentación en la Fase de Liga de la UEFA Champions League, no pudo volver a la capital española -para ya preparar su encuentro con el Villarreal por LaLiga– con la tranquilidad que debería dejar un resultados tan abultado a su favor.

Es que según contaron los medios de comunicación españoles como Marca y OK Diario, al cuerpo técnico merengue a cargo de Xabi Alonso no le parecieron acertadas las declaraciones de Federico Valverde, antes del partido con el equipo kazajo, con las que remarcó que no nació para jugar de lateral por derecha, siendo totalmente consciente de que el Madrid lo precisaba en ese sector ante las lesiones de Alexander Arnold y Dani Carvajal.

Y lo cierto es que al momento de definir el once inicial, el técnico dejó al mediocampista uruguayo entre las opciones del banco de suplentes, inclinándose para conformar la línea de fondo con Raúl Asencio, Dean Huijsen, David Alaba y Fran García y una especie de doble cinco con Aurelién Tchouaméni y Dani Ceballos.

Pero eso no fue todo. Captaron a Federico Valverde a un costado del campo de juego, sin realizar movimientos de calentamiento junto al resto de sus compañeros, algo que medios como los mencionados anteriormente interpretaron como una actitud en modo de protesta por parte del exjugador de Peñarol.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Lógicamente, todo esto generó bastante revuelo, de modo tal que llegó a los oídos del propio Valverde, que optó por usar sus redes sociales para disipar las versiones que describían un conflicto interno: ”He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar”.

Y agregó: ”He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso. Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos Deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea”.

Xabi Alonso ya había aclarado que lo de Valverde fue una decisión tomada antes del partido con el Kairat

Publicidad

Publicidad

En conferencia de prensa, ya con el 5 a 0 consumado, Xabi Alonso, a raíz de la controversia en torno a Federico Valverde, comentó: ”Es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto. Siempre con buena predisposición. Si el partido lo hubiera requerido, hubiera jugado. Como Carreras. Pero hay que dosificar. Hay que saber manejar”.

ver también Real Madrid: Kylian Mbappé sorprende con sus declaraciones tras su hattrick ante Kairat