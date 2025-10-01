Kylian Mbappé ya lleva 13 anotaciones en 9 partidos en el comienzo de la temporada 2025/2026, cifra que lo ubica no solo como el goleador de la UEFA Champions League (5), sino también de LaLiga (8). Y en total, ya exhibe 57 tantos en 68 compromisos -entre todas las competencias- desde que arribó al Real Madrid.

Y aunque sus estadísticas son fabulosas, el delantero francés dice no estar conforme. Así de claro lo manifestó luego de anotar tres goles en la victoria 5 a 0 del equipo merengue frente al Kairat Almaty en Kazajistán por la segunda jornada de la Fase de Liga de la Liga de Campeones de Europa.

Kylian Mbappé, cuando le consultaron por su fastidio en las jugadas que no pudo marcar, comentó: “Normal que me enfade con los fallos, un jugador como yo con cinco ocasiones… Quiero marcar cinco goles y tengo que marcar cinco goles, para eso me ha comprado el Madrid. Tres está muy bien, pero pude marcar más, voy a trabajar para ser más eficiente delante de la portería”.

En ese mismo sentido, en la conversación que mantuvo al recibir el MVP, el 10 de Real Madrid explicó: “Mi trabajo es ayudar al equipo, sólo pienso en ayudar al equipo y hacer lo que puedo para ayudar a que el equipo gane, si marco bien y si no de otra forma para que el equipo gane trofeos”.

Por otro lado, resaltó su asociación con Arda Guler: “Tengo buena conexión con él, es un jugador con mucha calidad y un gran talento. Le intentamos ayudar para que dé su mejor versión, juega muy bien y estamos felices de tenerle en el equipo. Y el pase de Courtois… No sé si lo ha hecho queriendo pero es un pase enorme, ha hecho el 80% del gol y yo el 20%”.

Para finalizar, dejó en claro que la herida del resultado adverso en el Derbi Madrileño todavía no está cerrada: “Nunca hay que olvidar, no vamos a olvidar lo que ha pasado el fin de semana, es otra competición pero hay que seguir pensando lo que pasó el fin de semana para ser mejores y no pasar otra noche así”.

Así está la tabla de goleadores de la Champions League

Con sus tres tantos al Kairat, Kylian Mbappé se subió a la cima de la tabla de goleadores de la Champions League con 5. Le siguen Harry Kane con 4 y varios otros futbolistas como Lautaro Martínez, Dusan Vlahovic y Marcus Thuram con 2. Además, el francés se ubica sexto en la tabla histórica de artilleros de la competencia internacional a 11 de ingresar al top 5.

