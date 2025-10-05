La noche venía bastante bien para el Real Madrid frente al Villarreal. Ganaba 3 a 1 y de esa manera dejaba atrás la derrota de la semana pasada con el Atlético de Madrid. Además, le significaba recuperar la punta de la tabla de posiciones de LaLiga, por lo menos hasta que juegue el Barcelona (se mide este domingo al Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán).

Incluso también estaba siendo una noche aceptable para Kylian Mbappé, quien si bien no tuvo la eficacia de otros partidos, logró marcar tras una asistencia de Brahim Diaz. No obstante, todo se transformó en preocupación cuando el francés debió ser reemplazado a los 83 minutos (en su lugar ingresó Radrygo Goes) por una dolencia en uno de sus tobillos.

“Kylian llevaba una molestia en el tobillo. Vamos a ir siguiendo la progresión cuando se vayan con las selecciones e intentaremos que no haya ningún problema“, dijo Xabi Alonso en conferencia de prensa una vez consumada la victoria del Real Madrid sobre el Submarino Amarillo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Tal escenario, sumadas a las declaraciones del estratega merengue, hicieron saltar las alarmas en la concentración de la Selección de Francia, puesto que en breve debe presentarse para sus compromisos con Azerbaiyán en el Parque de los Príncipes e Islandia en Reikiavik (la capital) por las Eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial del 2026.

”El francés, autor del tercer gol del Real Madrid en su magistral victoria sobre el Villarreal, tuvo que retirarse al final del partido por un leve esguince en el tobillo derecho”, reportó L’Equipe este domingo, abriendo de esta manera todo tipo de especulación a una posible ausencia de Kylian Mbappé en el esquema de Didier Deschamps.

Por su parte, Foot Mercato, también transmite sus dudas en el asunto: ”¿Tendrá Kylian Mbappé que retirarse de la concentración de la selección francesa? Las próximas horas deberían ayudarnos a descubrirlo. Tras marcar de nuevo contra el Villarreal este sábado por la noche (3-1), el delantero francés finalmente ha dejado a sus compañeros por lesión”.

Publicidad

Publicidad

Kylian Mbappé, 14 goles en 10 partidos

La temporada de Kylian Mbappé tiende a construir números como para candidatearse al Balón de Oro si lo acompañan los éxitos colectivos. Es que el exdelantero del París Saint-Germain ya suma 14 goles y 2 asistencias en 10 partidos con el Real Madrid. En las 5 grandes ligas solo lo supera Harry Kane con 18 gritos y 3 pases gol en la misma cantidad de presentaciones.

ver también Lamine Yamal supera a Kylian Mbappé en la cima de un importante ranking de actualidad