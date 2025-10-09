Franco Mastantuono habló sobre las comparaciones con Lamine Yamal: ”Lamentablemente es así”

Por el simple hecho de que los dos tienen apenas 18 años y que uno juega en el Real Madrid y el otro en el FC Barcelona, la prensa española primero y mundial después, generaron la comparación entre el argentino Franco Mastantuono y el español Lamine Yamal.

Todo a pesar de que uno recién está empezando a dar sus primeros pasos en el fútbol europeo, más allá de que desde que aterrizó se ganó un lugar en el once titular del elenco merengue. En tanto que el otro, ya está afianzado, siendo una pieza indispensable del elenco culé y del combinado nacional español (de hecho ya fue campeón de la Eurocopa en 2024 siendo una de las figuras de la competencia).

A raíz de estos comentarios, el que opinó fue el propio Franco Mastantuono en una conversación con DSports: ”Las comparaciones en el fútbol están. Lamentablemente es así por un tema de visibilidad de que las notas tengan sentido, que los diarios saquen títulos. A mí no me molesta, pero yo no me comparo con nadie”.

En esa misma línea, el extremo derecho del Real Madrid aclaró: ”Yo trato de hacer mi trabajo y que a mí a y a mi equipo nos vaya bien. Después… yo siempre lo he dicho… Lamine es un gran jugador, que me parece que está teniendo un momento increíble, es admirable, pero yo no me comparo con él ni con nadie. Yo trato de fijarme en lo mío, porque eso es más importante que estar mirando lo que hace tal o cual jugador”.

El cara a cara que tendrán Franco Mastantuono y Lamine Yamal el próximo 26 de octubre

Real Madrid y Barcelona se medirán el próximo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, en una nueva edición del Clásico de España bajo el marco de uno de los compromisos correspondientes a la jornada 10 de LaLiga 2025/2026. Salvo algún imponderable, será el primer enfrentamiento entre Franco Mastantuono y Lamine Yamal.

Además, en enero podrían enfrentarse en la Final de la Supercopa de España, si el Merengue desplaza al Atlético de Madrid y el Barça hace lo propio con el Athletic Club de Bilbao. Vale mencionar que en marzo estará el choque de la segunda ronda por el campeonato de la primera división en el Camp Nou (se supone que para ese momento ya estará habilitado), sin contar la probabilidad de un cruce tanto en la Copa del Rey como en la UEFA Champions League.

La Finalissima, el otro cruce entre Franco Mastantuono y Lamine Yamal

Por fuera de lo que es la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona, la Selección Argentina y España tienen pendiente disputar la Finalissima, la copa que enfrenta al campeón vigente de la Copa América con el ganador actual de la Euro. En principio se llevaría a cabo entre el 23 y el 31 de marzo. No obstante, de momento, carece de confirmación por la disponibilidad del combinado europeo (debe aclarar si tiene que jugar el Repechaje de las Eliminatorias de la UEFA).

