Nico Paz puede colaborar con la Selección de España para el Mundial 2026

El rol del jugador de la Selección Argentina puede ser central para que España recupere el puesto de centrodelantero.

Por Germán Carrara

Álvaro Morata precisa de Nico Paz para recuperar su lugar en la Selección de España y no perderse la Copa del Mundo 2026.
España, al igual que lo está haciendo Argentina, ya piensa en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La única diferencia entre ambas selecciones es que la Albiceleste ya tiene asegurada su participación, ya que terminó primera en las Eliminatorias Sudamericanas. En cambio, la Roja, aunque aún no ha sellado su pase, está bien encaminada hacia la clasificación, tras haber ganado sus dos primeros encuentros en el torneo de la UEFA.

Además, es el campeón de la Euro y actual subcampeón de la Liga de las Naciones de Europa, por lo que una eliminación en el grupo que compone con Turquía, Bulgaria y Georgia, sería tan sorpresiva como catastrófica. Con lo cual, emitir su boleto a Norteamérica con fecha para mediados de junio no se presume como un problema.

Pero lo que sí viene siendo un problema es la falta de un centrodelantero que esté a la altura de lo que está jugando el resto del equipo. Porque lo cierto es que Álvaro Morata, el principal nombre que asoma para desarrollar el rol de referente de área, bajó considerablemente su rendimiento desde el penal que falló en la Final de la Nations League con Portugal.

Y la realidad es que, de momento, las otras opciones no convencen demasiado, por lo que Luis De La Fuente, de acuerdo a un reporte del diario Marca, apela a que el ex Atlético de Madrid y Milan (entre tantos otros clubes) eleve su nivel en el Como 1907. Incluso, Nico Paz, nacido en Santa Cruz de Tenerife, España, puede tener una participación más que relevante para que Álvaro Morata recupere su papel protagónico.

El ex Real Madrid es titular indiscutido en el esquema de Cesc Fábregas, con una tarea de armador del juego ofensivo, mientras que Morata apenas fue titular en dos de los 8 partidos de la temporada, por lo que precisa de la colaboración del mediocampista de la Selección Argentina, principalmente con sus asistencias, para volver a anotar goles (de momento no registra ninguno en el curso 25/26) y de esa manera mantener su cupo en la Selección de España de cara a la Copa del Mundo 2026.

Álvaro Morata, fuera de la lista de convocados para la fecha FIFA de octubre

Luis De La Fuente dejó afuera a Álvaro Morata de la lista de convocados de la Selección de España para los encuentros de la fecha FIFA de octubre vs. Georgia y Bulgaria. El entrenador, además de Mikel Oyarzabal, el otro centrodelantero que viene siendo parte del proceso, esta vez incluyó a Borja Iglesias del Celta de Vigo (hacia dos años y medio que no integraba la selección española) y a Samu Aghehowa, que hasta entonces solo suma 58 minutos en el combinado europeo.

Gonzalo García, la alternativa que se encendió en el Mundial de Clubes, pero que se apagó con el inicio de la temporada

Gonzalo García del Real Madrid, al ser goleador del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 con cuatro anotaciones, asomaba como una alternativa interesante en el espacio de centroatacante para la Selección de España. No obstante, solo suma 100 minutos en lo que va de la temporada bajo la tutela de Xabi Alonso.

Germán Carrara

