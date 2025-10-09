Es tendencia:
Mastantuono no se guardó nada: el lamento por no ir al Mundial Sub 20, la comparación de Gallardo con Xabi Alonso y qué sintió cuando le dieron la 10 de Messi

El exjugador de River dijo que le hubiera gustado participar del Mundial Sub 20 y reveló una curiosidad sobre cómo vivió la Final de Qatar 2022.

Por Germán Carrara

Franco Mastantuono habló de sus sensaciones por usar la 10 de Lionel Messi y contó qué le pide Xabi Alonso en el Real Madrid.
© Getty ImagesFranco Mastantuono habló de sus sensaciones por usar la 10 de Lionel Messi y contó qué le pide Xabi Alonso en el Real Madrid.

Franco Mastantuono está viviendo su carrera profesional de una manera tan acelerada que lo convierte en un caso fuera de lo normal. Con tan solo 18 años y casi 2 meses ya debutó en la primera división del Fútbol Argentino (jugó 64 partidos en River), fue transferido a Europa, es titular en el Real Madrid, jugó Champions Leage, debutó en la Selección Argentina mayor y hasta tuvo la oportunidad de lucir la número 10 que supieron vestir principalmente Diego Maradona y Lionel Messi, pero que también portaron otros próceres del combinado albiceleste como Mario Kempes, Ariel Ortega y Juan Román Riquelme.

Al respecto de todo este cúmulo de situaciones que le están pasando por delante a la velocidad de un Fórmula 1, el propio futbolista se refirió en dos entrevistas que otorgó durante su estancia en la concentración de la Scaloneta, a la espera de los encuentros amistosos con Venezuela (viernes 10 de octubre) y Puerto Rico (martes 14).

”Yo siempre tuve el sueño de jugar a la pelota. Nunca pensé en vivir todo esto. Nunca lo pensé diciendo quiero esto. Soy fanático de River e hincha de la Selección Argentina. Jugar con esas camisetas es lo máximo que se puede pedir en el fútbol, pero sí, hoy lo disfruto y me doy cuenta de lo que significa”, expresó Franco Mastantuono con ESPN y DSports.

En esa misma línea, a raíz de lo que fue llevar la 10 de Argentina contra Ecuador en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas, comentó: ”Algo increíble. Como dije siempre. Usar la 10 de Leo y de Diego. Es lo máximo que me ha pasado en mi carrera. No me lo esperaba. Fue algo único. Cada vez que veo una foto mía con esa camiseta me emociono mucho”.

Getty. Franco Mastantuono junto a Lionel Messi en el partido que la Selección Argentina jugó contra Venezuela el pasado 5 de septiembre.

Franco Mastantuono junto a Lionel Messi en el partido que la Selección Argentina jugó contra Venezuela el pasado 5 de septiembre.

La Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 como hincha

”Lo vi en la casa de un amigo. Una emoción que tuve pocas veces. Con la Final de Madrid fueron los momentos más lindos en el fútbol y yo no estaba jugando. Después fuimos a la plaza a festejar, tenía puesta una camiseta que por cábala la usé en todos los partidos. Era una camiseta de Leo de la Selección”.

Su tatuaje con la fecha de la Final de Qatar 2022

Tengo la fecha tatuada por Argentina, pero también por esa espina que tenía clavada Leo. A los argentinos es lo mejor que nos pudo pasar”.

La influencia de Lionel Messi en su juego las veces que compartió equipo

Siempre me gusta jugar del medio hacia la derecha, pero voy a jugar donde haga falta. Leo te ubica solo estando parado y mirándote. Es el mejor técnico que podés tener en la cancha. Uno trata de mirarlo y entender lo que hace para complementarlo”.

La comparación entre lo que le pide Xabi Alonso en el Real Madrid y las indicaciones de Marcelo Gallardo en River

”Hoy creo que en el Madrid me piden mucho que ayude en lo defensivo, además de lo que puedo dar ofensivamente. Me marcan mucho eso. De la presión tras pérdida. Y con la pelota me tratan de dar libertad para jugar. También en River me lo decían para estar en un equipo tan grande, que la pelota tratemos de tenerla siempre nosotros”.

Su frustración por no estar con la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

”Obviamente que los estoy siguiendo, trato de mirarlos siempre. Estoy muy ilusionado de que se pueda dar ese sueño, tienen un equipazo. Yo tenía la ilusión de poder jugar, pero la decisión no dependía de mí. Estoy en un club como el Real Madrid que la decisiones las toman ellos. También entendí la situación de la temporada porque nos agarra en el momento más movido del año, así que lo entendí y no hubo problema”.

Real Madrid: las dudas que Franco Mastantuono le generó a Jude Bellingham

Real Madrid: las dudas que Franco Mastantuono le generó a Jude Bellingham

Real Madrid: ”Franco Mastantuono fue de lo mejor en la primera parte vs. Villarreal”

Real Madrid: ”Franco Mastantuono fue de lo mejor en la primera parte vs. Villarreal”

