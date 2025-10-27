El Clásico de España se desarrolló bajo un clima caliente por las declaraciones de Lamine Yamal en la previa. ”Roban y se quejan”, expresó el futbolista del Barcelona que dio a entender que se refería al Real Madrid en una analogía que aprovechó para hacer en medio de un streaming con Ibai Llanos sobre la Kings League.

Como era de esperarse, los jugadores de la Casa Blanca tomaron nota y le hicieron sentir el rigor al joven atacante blaugrana que, por cierto, fue uno de los puntos más bajos del elenco comandado por Hansi Flick (que debió seguir el encuentro desde uno de los palcos del Santiago Bernabéu al tener que cumplir una fecha de suspensión).

Apenas César Soto Grado, árbitro del partido, pitó para decretar el final, Dani Carvajal se arrimó a Lamine Yamal para recriminarle sus dichos en la antesala de juego disputado en la capital española, una secuencia que, en definitiva, fue el detonante del amontonamiento que se vio en pleno terreno camino a la zona de camarines.

“Vi cuando el árbitro pitó el final que había jugadores del Real Madrid corriendo hacia Lamine. Fue un poco exagerado todo, pero es cosa de ellos y ellos sabrán por qué lo hicieron”, comentó en primera instancia Frenkie De Jong, que con su intervención con los medios en zona mixta salió en defensa de su compañero.

Además, marcó su postura a raíz de la actitud de Dani Carvajal, que casualmente es compañero de Yamal en la Selección de España: “Le puede hablar por privado si le conoce y no hacer gestos. O llamar por teléfono”.

Del mismo modo, De Jong apuntó que la frase de la polémica se sobredimensionó: “Lamine no ha dicho que roba, directamente no. Está en la Kings League, le crean algo, y yo no le he escuchado diciendo eso. Es muy exagerado y puedo entender que estén enfadados, pero no ha sido tan grande”.

Ronald Araújo: ”Lamine Yamal es mayor de edad y ya sabe lo que tiene que hacer”

Ronald Araújo también marcó su postura respecto al altercado que protagonizó Lamine Yamal con los jugadores del Real Madrid: ”Lamine es mayor de edad y ya sabe lo que tiene que hacer. Lo único que puedo decir es que es un gran profesional”.

