El Clásico de España entre Real Madrid y Barcelona ya venía bastante cargado desde la previa. Si bien es evidente que, más allá de la rivalidad histórica de los clubes, entre los planteles ya existe una pica que brotó durante las últimas temporadas, Lamine Yamal se encargó de avivar la llama horas antes del choque en el Estadio Santiago Bernabéu.

El joven delantero culé dijo en un stream que el conjunto merengue robaba y luego se quejaba, palabras que, lógicamente, no cayeron nada bien en el seno del elenco comandado por Xabi Alonso, en donde también hay personalidades de alto perfil que no le escapan para nada a la polémica, tal es el caso de Vinícius Júnior.

De hecho, entre ellos se dieron varios encontronazos durante el Clásico de España (hasta que el brasileño se retiró ofuscado del campo de juego cuando fue reemplazado a los 72 minutos por su compatriota Rodrygo Goes) que se disputó este domingo 26 de octubre por la jornada 10 de LaLiga 2025/2026.

Al respecto, las cámaras de Movistar+ captaron uno de los diálogos que mantuvieron entre los futbolistas. En un momento, Vinícius Júnior se acercó a Lamine Yamal y, con clara intención de desenfocarlo del partido, a raíz del bajo rendimiento que estaba teniendo, le dijo: ”Solo pases atrás”. Mientras que el español replicó con un ”no te entiendo, háblame”.

Tweet placeholder

Pero curiosamente, tras este ida y vuelta, hubo un momento para hacer las pases. En este caso fue DAZN que pudo capturar el saludo y el abrazo que se dieron entre los protagonistas mientras se desarrollaba el juego. De igual modo, cuando acabo el Clásico, todo volvió a estallar, porque Vinícius intentó ir a buscar a Lamine Yamal, mientras este se retiraba del terreno de la Casa Blanca.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Real Madrid y Barcelona se pueden volver a ver en enero

Real Madrid y Barcelona pueden volver a verse las caras en la Final de la Supercopa de España que se disputará en Arabia Saudita. El encuentro definitorio será el domingo 11 de enero, pero para que se concrete el Clásico, antes el Merengue debe sacarse de encima al Atlético de Madrid y el Barça al Athletic Club de Bilbao.

Por otro lado, lo que sí ya está establecido es el duelo por la segunda ronda de LaLiga del 10 de mayo en el Camp Nou (se estima que para ese momento cuente con las autorizaciones pertinentes para reabrir sus puertas).

Publicidad

Publicidad

ver también Calendario de la Supercopa de España 2026: Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Athletic Club