La Selección de España aclaró los chispazos con Lamine Yamal en el Real Madrid vs. Barcelona

La Selección de España que comanda Luis De La Fuente reunió a sus futbolistas para encarar los últimos dos compromisos de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Primero se medirá a Georgia en el Estadio Boris Paichadze y después a Turquía en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Fue el primer encuentro de los protagonistas, muchos de ellos de Real Madrid y Barcelona, tras el choque que mantuvieron por el Clásico de España en el Estadio Santiago Bernabéu el pasado 26 de octubre, el cual terminó con un altercado que se originó entre Dani Carvajal y Lamine Yamal, y que enseguida involucró a ambos planteles.

Y si bien ni el lateral derecho del Real Madrid ni el delantero del Barcelona pueden estar presentes con el plantel de la Roja a causa de distintas lesiones, internamente quedó claro que todo lo que pasó en aquel partido por la fecha 10 de LaLiga es un asunto terminado y que todas las partes deben enfocarse en la Copa del Mundo.

“Cuando venimos aquí somos compañeros, cuando jugamos somos rivales. Es normal”, señaló Dean Huijsen, en conversación con Radio Marca, cuando le consultaron puntualmente por el ida y vuelta que mantuvieron Carvajal y Lamine en el medio campo del Estadio Santiago Bernabéu. Y en ese mismo sentido, añadió: “En el campo nos queremos matar, pero fuera hay muy buen rollo. Tiene que ser así”.

Además, el defensa merengue defendió a Yamal de las críticas que recibe por su comportamiento fuera de las canchas: “Lamine es un chico normal, tiene 18 años. A veces se exageran las cosas. Lo mismo pasa con Vinícius: es un jugador increíble y muy buena gente, pero cuando hace lo más mínimo se le critica demasiado”.

Para finalizar, dirigió un mensaje a los periodistas españoles, de quienes los futbolistas de la selección perciben un exceso de criticismo: “Si merecemos el palo, dadnos el palo, pero muchas veces se pasa de la raya”.

Dean Huijsen quiere ganar la Copa del Mundo 2026

Si bien todavía no está confirmada la presencia de la Selección de España en la Copa del Mundo 2026, está muy bien encaminada (es líder de su grupo con tres puntos de ventaja sobre su escolta Turquía a 2 fechas del final). Por lo que Dean Huijsen ya se permite hablar de lo que podría ser una consagración en Norteamérica: “Sería un sueño poder estar, pero no quiero participar, quiero ganarlo”.

