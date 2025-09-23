Es tendencia:
logotipo del encabezado
Ranking FIFA

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, resaltó el haber superado a Argentina en el Ranking FIFA

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol destacó el momento de los combinados masculino y femenino, ambos líderes del Ranking FIFA.

Por Germán Carrara

Rafael Louzán destacó que la Selección de España se haya adueñado del primer puesto del Ranking FIFA en el parón de septiembre.
Rafael Louzán destacó que la Selección de España se haya adueñado del primer puesto del Ranking FIFA en el parón de septiembre.

En el parón de septiembre, la Selección de España no solo que encaminó su clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con sus triunfos 3 a 0 a Bulgaria y 6 a 0 a Turquía, sino que, además, cortó con una hegemonía de casi 2 años y medios de la Selección Argentina siendo líder en el Ranking FIFA.

De esta manera, lo más probable es que el elenco que comanda Luis De La Fuente llegue a la cita global que se llevará a cabo el año que viene en tierras estadounidense mirando desde lo más alto a todo el resto de los combinados nacionales.

”No lo valoramos lo suficiente”, comentó al respecto Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en el Business Sport Forum que se llevó a cabo este martes 23 de septiembre en la ciudad de Madrid. Además, recordó que el seleccionado femenino también es puntero del Ranking FIFA: ”Es histórico tener a las dos selecciones ahí arriba”.

En ese mismo sentido, subrayó la performance de los representantes españoles en la ceremonia del Balón de Oro 2025: ”Es un día importante para felicitar al fútbol español porque una de las nuestras, Aitana Bonmatí, ha sido galardonada con el Balón de Oro. También hay que felicitar a Lamine Yamal, que peleó con Dembélé y seguro lo conseguirá pronto, así como a Vicky López y a un entrenador como Luis Enrique”.

Rafael Louzán también habló de cómo se prepara España para la Copa Mundial del 2030

España tendrá un papel preponderante en la Copa del Mundo del 2030. Será la sede principal del primer certamen de estas características que contará con 6 países anfitriones en total (Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán partidos de la primera fase bajo el marco del festejo del centenario de la competencia, mientras que el resto de los partidos se repartirán en la Península Ibérica y en Marruecos).

En relación con este desafío, Louzán expresó: ”Estamos ante otro referente. Habrá tres continentes implicados y seis países, liderados por España. El efecto catalizador será enorme: generará 185.000 puestos de trabajo y supondrá una modernización de infraestructuras tras más de cuatro décadas del Mundial 82”.

Publicidad

Asimismo, apuntó que el paso del Mundial por España permitirá un lavado de imagen de los estadios en cada una de las ciudades participantes: ”Este evento les está permitiendo modernizar no solo sus estructuras deportivas, también sus comunidades. Seremos locomotora de empresas con experiencia en grandes eventos. España está preparada para tener 11 o 12 estadios”.

Para cerrar, admitió que la RFEF trabaja para quedarse con la organización de la Final: ”Queda mucho para saberlo. España va a pelear por ser sede. Hay tres opciones preseleccionadas: Madrid, Barcelona y Casablanca. España representa el 55% del peso de la organización y debe optar a acoger la final del que espero sea el mejor Mundial celebrado nunca”.

Neymar indignado tras el resultado del Balón de Oro 2025: ”Parece una broma”

ver también

Neymar indignado tras el resultado del Balón de Oro 2025: ”Parece una broma”

El frío saludo entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé tras el resultado del Balón de Oro

ver también

El frío saludo entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé tras el resultado del Balón de Oro

germán carrara
Germán Carrara
Lee también
Los cabezas de serie para el sorteo del Mundial 2026 hoy según el ranking FIFA
Mundial 2026

Los cabezas de serie para el sorteo del Mundial 2026 hoy según el ranking FIFA

¿Al Bombo 2? Ecuador tiene nuevo puesto en el ranking FIFA tras ganarle a Argentina
Fútbol de Ecuador

¿Al Bombo 2? Ecuador tiene nuevo puesto en el ranking FIFA tras ganarle a Argentina

Tras la victoria ante Argentina: Este sería el ranking FIFA de la Selección de Ecuador
Fútbol de Ecuador

Tras la victoria ante Argentina: Este sería el ranking FIFA de la Selección de Ecuador

¿Nos robaron? En Europa se indignan y pidieron a dos ecuatorianos para el Balón de Oro
Fútbol de Ecuador

¿Nos robaron? En Europa se indignan y pidieron a dos ecuatorianos para el Balón de Oro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo