Rafael Louzán, presidente de la RFEF, resaltó el haber superado a Argentina en el Ranking FIFA

En el parón de septiembre, la Selección de España no solo que encaminó su clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con sus triunfos 3 a 0 a Bulgaria y 6 a 0 a Turquía, sino que, además, cortó con una hegemonía de casi 2 años y medios de la Selección Argentina siendo líder en el Ranking FIFA.

De esta manera, lo más probable es que el elenco que comanda Luis De La Fuente llegue a la cita global que se llevará a cabo el año que viene en tierras estadounidense mirando desde lo más alto a todo el resto de los combinados nacionales.

”No lo valoramos lo suficiente”, comentó al respecto Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en el Business Sport Forum que se llevó a cabo este martes 23 de septiembre en la ciudad de Madrid. Además, recordó que el seleccionado femenino también es puntero del Ranking FIFA: ”Es histórico tener a las dos selecciones ahí arriba”.

En ese mismo sentido, subrayó la performance de los representantes españoles en la ceremonia del Balón de Oro 2025: ”Es un día importante para felicitar al fútbol español porque una de las nuestras, Aitana Bonmatí, ha sido galardonada con el Balón de Oro. También hay que felicitar a Lamine Yamal, que peleó con Dembélé y seguro lo conseguirá pronto, así como a Vicky López y a un entrenador como Luis Enrique”.

Rafael Louzán también habló de cómo se prepara España para la Copa Mundial del 2030

España tendrá un papel preponderante en la Copa del Mundo del 2030. Será la sede principal del primer certamen de estas características que contará con 6 países anfitriones en total (Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán partidos de la primera fase bajo el marco del festejo del centenario de la competencia, mientras que el resto de los partidos se repartirán en la Península Ibérica y en Marruecos).

En relación con este desafío, Louzán expresó: ”Estamos ante otro referente. Habrá tres continentes implicados y seis países, liderados por España. El efecto catalizador será enorme: generará 185.000 puestos de trabajo y supondrá una modernización de infraestructuras tras más de cuatro décadas del Mundial 82”.

Asimismo, apuntó que el paso del Mundial por España permitirá un lavado de imagen de los estadios en cada una de las ciudades participantes: ”Este evento les está permitiendo modernizar no solo sus estructuras deportivas, también sus comunidades. Seremos locomotora de empresas con experiencia en grandes eventos. España está preparada para tener 11 o 12 estadios”.

Para cerrar, admitió que la RFEF trabaja para quedarse con la organización de la Final: ”Queda mucho para saberlo. España va a pelear por ser sede. Hay tres opciones preseleccionadas: Madrid, Barcelona y Casablanca. España representa el 55% del peso de la organización y debe optar a acoger la final del que espero sea el mejor Mundial celebrado nunca”.

