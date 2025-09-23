Neymar indignado tras el resultado del Balón de Oro 2025: ”Parece una broma”

Sin dudas fue la sorpresa de la edición 2025 del Balón de Oro. En cierto modo ya se sabía que el galardón iba a caer en manos de Ousmane Dembélé, clave para que el París Saint-Germain se quedara con la primera UEFA Champions League de su historia. Pero lo de Raphinha, ni siquiera entrando en el podio, sí que no se lo esperaba nadie.

Y es que ni siquiera quedó en la orilla del, por decirlo de alguna forma, Balón de Bronce, porque, a pesar de haber anotado 34 goles y registrado 25 asistencias en 57 partidos y de haber sido fundamental par que el Barcelona se adjudicara LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, el brasileño quedó en el quinto lugar.

Ante semejante bombazo, el que desató su indignación fue Neymar, quien se despachó contra el jurado conformado por France Football y por la UEFA (quien se sumó a la organización desde el 2024) a través de sus redes sociales. En una publicación del reconocido médico brasileño Eduardo Semblano en referencia a los resultados finales del Balón de Oro, el futbolista del Santos comentó: ”Raphinha en el quinto lugar, parece una broma”.

En el posteo en cuestión se ve claramente los puestos de cada uno de los futbolistas en la edición 2025 del premio, con Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Vitinha en los primeros tres puestos; Mohamed Salah y Raphinha en el cuarto y quinto escalón, y más atrás, en orden: Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Cole Palmer, Gianluigi Donnarumma y Nuno Mendes.

El comentario de Neymar sobre el lugar que ocupó Raphinha en el Balón de Oro 2025.

Neymar solo llegó a ser tercero en el Balón de Oro

Neymar, por decirlo de alguna manera, tuvo la mala fortuna de haber sido contemporáneo a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Porque en su época de mayor auge, el premio se lo repartieron entre el argentino (8) y el portugués (5). De hecho, lo máximo que alcanzó el exBarcelona fue un tercer puesto en las ediciones 2015 y 2017, la primera adjudicada por Leo y la segunda por CR7.

Los máximos ganadores del Balón de Oro

_8 Balones de Oro: Lionel Messi

_5 Balones de Oro: Cristiano Ronaldo

_3 Balones de Oro: Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten

_2 Balones de Oro: Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge y Ronaldo Nazário.

