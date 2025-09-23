El frío saludo entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé tras el resultado del Balón de Oro

La Final de la UEFA Champions League que se disputó el pasado 31 de mayo en el Allianz Arena de Munich, no dejaba dudas sobre quién sería el ganador del Balón de Oro. Si bien no fue el que más se destacó en el histórico 5 a 0 del París Saint-Germain sobre el Inter de Milán, Ousmane Dembélé fue clave para encausar el camino de los de Luis Enrique hacia el duelo definitorio con los de -por entonces- Simone Inzaghi, además del papel preponderante para las consagraciones en la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones del país galo.

35 goles y 16 asistencias en 53 presentaciones lo colocaban al también delantero de la Selección de Francia como el amplio favorito para llevarse el galardón que desde 1956 entrega anualmente la revista France Football. No obstante, Lamine Yamal fue creciendo como serio aspirante en los últimos días previos a la ceremonia que se desarrolló este lunes 22 de septiembre.

Es que el joven delantero culé aportó 18 tantos y 25 pases gol en 55 encuentros, dentro de una campaña en la que el FC Barcelona pasó por arriba al Real Madrid (le ganó los cuatro clásicos que jugaron) y se quedó con LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, más allá de haber llegado a la Semifinal de la Liga de Campeones de Europa (un resultado que no alcanzó, pero que tampoco es para desmerecer).

Tal vez por los números y por el empuje de los fanáticos del Barça en todo el mundo mediante redes sociales, fue aumentando la ola que lo posicionaba a Lamine Yamal por delante de Ousmane Dembélé. Encima, lo hubiera convertido en el jugador más joven en recibir el premio, por lo que la expectativa del propio protagonista y de su entorno más cercano era total (medios españoles reportaron que la confianza era tal que ya tenían preparado un festejo privado).

Quizás por esa razón la desazón fue aún más grande para Lamine y lo suyos cuando Ronaldinho abrió el sobre y develó al mundo el nombre del nuevo merecedor del Balón de Oro. De hecho, el atacante blaugrana exteriorizó en su rostro la frustración en su egreso de la gala. Incluso, si bien tuvo el gesto de ir a saludar a Dembélé tras la resolución del premio, se vio que fue un momento un tanto desapasionado que apenas duró 3 segundos.

Mounir, el padre de Lamine Yamal, disparó con munición pesada al jurado del Balón de Oro

El que no anduvo con vueltas para demostrar que quedó disconforme con el resultado del Balón de Oro fue el padre de Lamine Yamal. En una conversación con El Chiringuito descargó toda su bronca por el trofeo que no se pudo llevar su hijo: “Creo que es el mayor… no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano. Porque creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia. No porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo, creo que no hay rivales. Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro“.

El premio consuelo para Lamine Yamal: el Trofeo Kopa

Si bien no era lo que fue a buscar a París, Lamine Yamal se quedó con el Trofeo Kopa, el reconocimiento al mejor jugador sub 21 de la temporada. De esta manera, como ya se lo había adjudicado el año pasado, fue el primer futbolista en ganarlo dos veces y de manera consecutiva.

