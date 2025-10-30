Sin dudas fue la imagen del fin de semana. Vinícius Junior despotricando con todas sus ganas frente a Xabi Alonso cuando fue reemplazado a los 70 minutos (en su lugar ingresó Rodrygo Goes) del Clásico de España que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu. Tan enfadado estaba el brasileño que decidió marcharse directamente al vestuario

Y aunque después, cuando le bajaron las pulsaciones, retornó para sentarse en el banco junto a sus compañeros y ver desde ahí la finalización del duelo que el Real Madrid le ganó al Barcelona por 2 a 1, el escándalo ya estaba consumado, hecho que, además, instaló la controversia entre el propio futbolista y su entrenador.

Al respecto, el que tomó partido fue Rivaldo, leyenda de la Selección de Brasil que tuvo su paso por el FC Barcelona. “La reacción de Vinícius Júnior no fue correcta, porque dijo algunas cosas malas y eso queda feo”, comentó en una charla con Betfair el Campeón del Mundo en Corea y Japón 2002.

Sin embargo, el exjugador del Culé se mostró comprensivo con Vinícius: “Se puede entender su enfado: estaba jugando bien, fue protagonista, participó en el segundo gol, y mantenía bien el balón arriba. Creo que se irritó, no solo por la sustitución en sí, sino porque ya le ha ocurrido en otros partidos, ya ha estado en el banquillo”.

En esa misma línea, Rivaldo criticó a Xabi Alonso por sus decisiones con Vini JR: “Sinceramente, un jugador como Vinícius, que es el mejor jugador del mundo por la FIFA y que vale tanto para el Real Madrid y es patrimonio del club, no puede pasarse siete partidos siendo sustituido. Y menos en un clásico que lo estaba ganando por la mínima, que el Barcelona podía empatar y que él podía terminar de decidirlo”.

Rivaldo marcó que el problema entre Xabi Alonso y Vinícius en el Real Madrid puede ser por celos

“A veces el entrenador, por haber sido un gran jugador y campeón, puede no gustarle ver a otro futbolista ser la gran estrella. No sé si hay algo personal con Xabi Alonso, pero a veces pasa que el técnico, para ganarse al grupo, escoge al jugador más destacado. Es una forma de mostrar autoridad. Algo así como decir: ‘Si puedo hacerlo con Vinícius, puedo hacerlo con cualquiera'”, explicó Rivaldo, que ve a su compatriota prácticamente intocable.

