Si bien el Real Madrid le ganó en el Estadio Santiago Bernabéu el Clásico de España al Barcelona por 2 a 1 (goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham para los locales y de Fermín López para la visita), resultado que le permitió sacar una ventaja de 5 puntos en la tabla de posiciones de LaLiga, el clima interno en la Casa Blanca, evidentemente, no quedó bien.

Puntualmente, por la reacción de Vinícius Júnior cuando le tocó dejar su lugar en el campo de juego a falta de 20 minutos para el pitazo final, para que ingresara su compatriota Rodrygo Goes. El ex Flamengo gesticuló más de lo que ya hizo alguna vez para demostrar que no estaba de acuerdo con la decisión de Xabi Alonso.

Y no solo eso. En lugar de sentarse en el banco se dirigió directamente al vestuario, escena que fue captada por las cámaras y que, como era de esperarse, fue tema de debate de los medios de todo el mundo. De hecho, a raíz de esta situación volvieron los reportes respecto a la relación distante del estratega con algunos de los pesos pesados del primer equipo del Real Madrid.

Frente a estos comentarios, Vinícius Junior utilizó sus redes sociales para intentar zanjar la cuestión. Envió sus disculpas a la afición del elenco merengue y aclaró que hizo lo propio con sus compañeros y el cuerpo técnico este miércoles 29 de octubre en el ensayo con el que el Real Madrid puso el foco en el Valencia, su próximo rival por LaLiga.

”Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción cuando fui sustituido en el Clásico. Tal como ya lo hice personalmente durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros de equipo, al club y al presidente”, son las primeras palabras que se pueden leer del comunicado que posteó Vinícius.

En esa misma línea, expresó: ”A veces la pasión me domina porque siempre quiero ganar y ayudar a mi equipo. Mi espíritu competitivo nace del amor que siento por este club y todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”.

Real Madrid buscará mantenerse en la senda de la victoria con su partido de este sábado

Ya este primero de noviembre el Real Madrid volverá a la acción. Será frente al Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu, partido que iniciará a las 21:00 horas CET y que se desarrollará bajo el marco de la fecha 11 de LaLiga 2025/2026. Luego, el equipo quedará concentrado en el duelo con el Liverpool en Anfield por Champions League a disputarse el martes 4.

