Rafael Nadal se mete en la interna del vestuario de Real Madrid y le reclama a Vinicius por sus actitudes

La fractura del vestuario del Real Madrid llega incluso hasta a la figura de Rafa Nadal. A lo largo de las últimas horas el ex tenista y para muchos candidato a presidente de la Casa Blanca del fútbol en un futuro, se mostró tajante sobre todas las informaciones reveladas por la prensa española. Mientras se revelan los grupos tanto a favor como en contra de Xabi Alonso, el de Manacor deja reflexiones tajantes alrededor de las actitudes de Vinicius que frente a Barcelona generan un incendio que de momento no tiene ni mucho menos fin.

“Creo que se arregla hablando, desde el entendimiento de todas las partes. Yo creo que Vini tiene que entender quién es la autoridad y respetarla, y también al club, por lo que representa ser jugador del Real Madrid. Pero opino que él lo hace en el sentido de esforzarse al máximo, y esas cosas que salen de él, que a veces no gustan, se pueden corregir desde el diálogo y desde una concienciación de que las cosas se pueden mejorar”, analizaba Rafa Nadal en una charla con Jorge Valdano que recorre el planeta ahora mismo.

Entiende que la única salida pasa por una comunión de todas las partes. Pero también por una intervención clara del club en la trama: “El primero que tiene que querer explorar ese camino de mejorar tiene que ser él. Cuando le oigo hablar en las entrevistas, que dice que quiere mejorar en todos los aspectos, creo que necesita encontrar aliados potentes, y estoy convencido de que el Madrid tendrá a las personas adecuadas y él en su entorno para asesorarle”.

Las palabras de Nadal llegan en un contexto de batalla de poderes abierta en Real Madrid. El conjunto merengue acumula tres partidos sin victorias en medio de una temporada donde el cambio de entrenador ni mucho menos transmite la paz esperada por parte de la directiva de Florentino Pérez. En medio de todas las informaciones alrededor de la renovación de Vinicius y su negativa a seguir en el club en caso de que Xabi Alonso continúe al mando de la plantilla, revelan qué partes del plantel profesional del club se encuentran tanto a favor del entrenador como en contra de sus métodos. Kylian Mbappé, al otro lado del brasileño.

Vinicius, Fede Valverde, Rodrygo, Brahim, Endrick y Ferland Mendy son los futbolistas con los que más chocaría el nuevo entrenador del Real Madrid según las informaciones de Cadena COPE. El 7 brasileño entiende que no ha recibido un trato justo por parte de Alonso, el uruguayo prefiere jugar en el centro del campo que como lateral y en cuanto al resto de nombres filtrados, se habla de un descontento en cuanto a la cantidad de oportunidades recibidas por parte del cuerpo técnico. Son quienes menos feeling tendrían con el staff de Xabi e igualmente los primeros en entender que se necesita un cambio en el banquillo para salvar la temporada.

¿Qué opina Real Madrid del tema?

Como decimos hay bandos en esta contienda y uno a favor de Xabi Alonso según las informaciones de COPE. Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Thibaut Courtois, Arda Güler y Kylian Mbappé se habrían convertido en la guardia pretoriana de un entrenador que tras un prometedor arranque de temporada vio como algo se rompió alrededor de su autoridad tras lo ocurrido con el cambio de Vinicius en el encuentro frente a Barcelona en el Bernabéu. No salieron más nombres a la luz en las informaciones reveladas, pero se dejó en claro que todavía existe una parte importante del plantel que ve la situación con preocupación y entiende la necesidad de un ganador en cualquiera de las dos posturas para volver a un estado de paz en Valdebebas.

Desde el club la mirada es clara: hay preocupación y se pretende un paso al frente de todos. Están contentos con varias medidas de Alonso según Diario AS, pero prende alarmas el manejo de una plantilla joven y que venía de otro tipo de trato con Carlo Ancelotti en cuanto a lo humano se refiere. La mayor esperanza de la directiva pasa por entender que la llegada de buenos resultados en un futuro inmediato podría traer algo de calma a rencillas individuales que se ven en cualquier grupo de trabajo sin importar si hablamos del fútbol de élite de cualquier laburo cotidiano.

Mbappé, dentro del vestuario a favor de Xabi Alonso: GETTY

Estos serían los dos grandes bandos que se encuentran en este momento por la ciudad deportiva de Valdebebas alrededor del presente como continuidad de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Mario Cortegana en The Athletic y Jorge Picón se suman a las informaciones entregadas dejando en claro que no son pocos los miembros de la Junta directiva que también empiezan a perder la confianza en Xabi Alonso. Se vienen partidos absolutamente categóricos por fuera del Santiago Bernabéu y todo ello para calentar un encuentro frente a Manchester City que ya se empieza a ver como una fecha definitiva para entender qué ocurrirá con el futuro del vasco. Guerra civil y abierta en Real Madrid.

Vinicius no renovaría si sigue Xabi Alonso

El brasileño recibe tras impuestos cerca de 17 millones de euros que Real Madrid estaría dispuesto a llevar a los 20. The Athletic Indica que en este momento las charlas para renovar el contrato del futbolista se encuentran detenidas, pero ni mucho menos gracias a estos factores económicos. En charlas con la directiva de Florentino Pérez, el propio Vinicius habría dejado en claro que mientras Xabi Alonso sea el entrenador, ni mucho menos avanzara con su prolongación contractual.

Desde el club y hasta la fecha, se pretende apostar por calmar las aguas antes de emprender nuevas charlas alrededor del nuevo contrato de quien ha sido su figura antes de la llegada de Mbappé. Recordemos que el futbolista brasileño termina su contrato en el verano del año 2027 y que únicamente restan algo más de 12 meses para intentar sacar tajada por su venta antes de que el jugador pueda irse libre desde el 1 de enero de dicho año.

