El plan del Atlético de Madrid para que Julián Alvarez suelte al Barcelona

El Atlético de Madrid avanza en su mega proyecto para las instalaciones del predio que adquirió en los alrededores del Estadio Metropolitano, terreno en el que piensa erigir su Ciudad Deportiva, en la que planifican que entrenen y concentren los planteles profesionales (tanto masculino como el femenino), el Atlético Madrileño y las divisiones inferiores.

Semejante obra para el Colchonero tiene como fin crecer en su infraestructura y ampliar sus recursos económicos, todo dentro de un plan para, a su vez, incorporar más figuras a un plantel que hoy tiene a Julián Alvarez como su pieza destacada. De hecho, con estos movimientos, además, buscan despejar los rumores de una posible salida de la Araña a otro club de Europa, como por ejemplo, el FC Barcelona.

”El Atlético de Madrid ha creado una red de alianzas con importantes operadores como Live Nation, GoFit, Playtomic y la Universidad Alfonso X (UAX) para desarrollar su próxima Ciudad del Deporte junto al Estadio Metropolitano”, anunció la propia institución mediante sus canales oficiales.

Además, el comunicado explicó que ”el proyecto abarca 115 hectáreas de terreno cedidas por la ciudad por 75 años. Atlético de Madrid lo gestionará mediante alianzas con operadores especializados en cada zona”.

El plano del proyecto del Atlético de Madrid.

Los detalles de las nuevas instalaciones del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid contará con un predio aledañas al Estadio Metropolitano que contará con:

• Un estadio de conciertos con capacidad para 21.000 personas.

• Un miniestadio con capacidad para 5.000 personas.

• Un hotel de cuatro estrellas.

• Un campus universitario.

• Una zona comercial y de restaurantes.

• Una playa artificial de 24.000 m² con olas aptas para surf.

• Instalaciones para más de diez deportes como golf, pádel, boxeo y crossfit.

• Un centro de entrenamiento de alto rendimiento para uso exclusivo del Atlético.

• Un aparcamiento subterráneo de 1.000 plazas

Según reportó el Atleti, las tres primeras parcelas de desarrollo se completarían entre agosto y septiembre del 2026, y se espera que el proyecto esté completo para 2028.

