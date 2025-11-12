¿Qué chances hay de que Argentina y Francia jueguen un amistoso antes del Mundial 2026?

La Selección de Francia ya piensa en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Si bien debe enfrentar a Ucrania y a Azerbaiyán en las últimas dos jornadas de las Eliminatorias de la UEFA para confirmar su primer puesto en el Grupo D (del cual es líder con 10 puntos, tres más que su escolta), no se vislumbran riesgos, más allá de que los partidos hay que jugarlos.

Por eso, como en marzo, ya con el pasaje en el bolsillo, estaría libre (aquellos combinados europeos que queden segundos en sus zonas disputarán el Repechaje), la FFF (Federación Francesa de Fútbol) se mantiene en conversaciones con pares de distintos puntos del mundo para decretar los rivales con los que jugará en la primera fecha FIFA del 2026, la última con la que los técnicos pueden hacer pruebas antes de lanzarse al certamen global (habrá otra fecha FIFA en junio, pero para ese momento, a pocas horas del Mundial, los DTs pretenden ya tener sus planteles conformados).

Al respecto, en diferentes medios de comunicación de Francia aseguran que la intención de las autoridades del elenco galo es la de enfrentar a Estados Unidos, México o Canadá en Norteamérica, para, además, ir inspeccionando las zonas en las que se alojará durante la Copa Mundial.

De ser así, las chances de enfrentar a la Selección Argentina, tal como trascendió en las últimas horas (algo que L’Equipe publicó meses atrás), se pulverizarían, puesto que la FIFA no autoriza a los equipos nacionales a disputar partidos en dos continentes diferentes en una misma fecha.

Claro, es que lo más probable es que la Scaloneta enfrente a España por la Finalissima en el Estadio Icónico de Lusail, Doha en Qatar (las fechas que es manejan son 27 y 28 de marzo). De ahí también que la Roja esté en la búsqueda de otro contrincante en Medio Oriente, lo mismo que deberá hacer, inevitablemente, la Asociación del Fútbol Argentino.

El cronograma de la Selección Argentina hasta la Copa del Mundo

De momento, la Selección Argentina tiene claro que este viernes 14 de noviembre se medirá a Angola en el Estadio 11 de noviembre de la ciudad de Luanda. Así culminará un año que, como más destacado, tuvo su primer puesto en las Eliminatorias Conmebol y la goleada sobre Brasil 4 a 1 en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Luego, para marzo del 2026, está esperando que España asegure su clasificación al Mundial y correspondiente disponibilidad para la disputa de la Finalissima. Con este escenario, la Albiceleste podría tener un amistoso en Medio Oriente luego del duelo con la Roja y uno o dos partidos de exhibición en la fecha del primero al 9 de junio (circuló una versión que podría medirse a México en Estados Unidos).

