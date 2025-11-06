Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue una de las personalidades destacadas del America Business Forum, una de las cumbres de negocios y liderazgo global más importantes del continente y que se celebra anualmente, con el objetivo principal de generar diálogo, inspiración y acción sobre el futuro de los negocios, la tecnología, el impacto social y los liderazgos.

En dicho evento, el mandamás de la entidad que regula el fútbol global compartió algunas de sus conclusiones sobre Donald Trump y la Copa Mundial que en poco más de 7 meses se estará desarrollando en diferentes estadios de Estados Unidos (sede principal), México y Canadá.

“Tenemos una gran relación. Soy muy afortunado. Tengo una excelente relación con el presidente Trump, a quien considero un amigo muy cercano. Por supuesto, nos está brindando mucha ayuda en todo lo que estamos haciendo para la Copa del Mundo. Está muy comprometido. Tiene una energía increíble y eso es algo que realmente admiro”,declaró Gianni Infantino a raíz del presidente de los Estados Unidos.

Y en ese mismo sentido, añadió: ”Él hace lo que promete. Cumple lo que dice. Dice lo que piensa. De hecho, dice lo que muchos piensan, pero quizás no se atreven a decirlo, y por eso tiene tanto éxito. Debo decirlo, y a veces me sorprenden un poco los comentarios negativos. No soy estadounidense, pero por lo que entiendo, el presidente Trump fue elegido en los Estados Unidos de América, y fue elegido de forma bastante clara. En una democracia tan grande como los Estados Unidos de América, lo primero que se debe hacer es respetar los resultados de las elecciones, ¿no? Al final, fue elegido por su programa, por lo que prometió. Simplemente está implementando lo que dijo que haría. Así que creo que todos deberíamos apoyar lo que está haciendo, porque creo que pinta muy bien”.

Por otro lado, Infantino apuntó que en el país norteamericano, tal vez, todavía no toman real consciencia del acontecimiento que acogerán dentro de algunas semanas: “No sé si los estadounidenses se dan cuenta de lo que va a pasar. Este país, Canadá y México van a quedar patas arriba”.

https://twitter.com/MARCAinENGLISH/status/1986212718463058360

Siempre en relación con la Copa de Mundo, Infantino insistió: “Hay tanto potencial… Sólo el Mundial tiene un impacto económico de alrededor de 40.000 millones de dólares, 200.000 empleos creados, y cinco o seis millones de personas que acudirán a ver partidos y también a disfrutar de sus vacaciones”.

Y cerró: “Va a venir una horda de bárbaros felices a invadir este país y el resultado es que el fútbol va a conquistar Estados Unidos”.

Las fechas claves de la Copa del Mundo 2026

El próximo 5 de diciembre en Washington se llevará a cabo el sorteo con el que la FIFA distribuirá a los 48 seleccionados en 12 grupos. Además, quedará establecido el cuadro de las instancias de eliminación (desde los 16vos de Final). El torneo comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y finalizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

