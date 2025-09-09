El problema sin solución al que se miden 10 de los 16 estadios del Mundial 2026: “Puede ser el último en Norteamérica”

El informe Pitches in Peril señala al Mundial 2026. Lo hace con un informe donde se habla de una de las grandes problemáticas de la pasada edición del Mundial de Clubes de la FIFA. Se marca en dicho documento que hasta 10 de los 16 estadios seleccionados para el próximo gran torneo por Norteamérica no cumplirán con recomendaciones climatológicas. El problema pasa por las altas temperaturas y los horarios elegidos por la patronal del fútbol mundial para disputar una edición con 48 selecciones que obligará como nunca al desgaste y la aglomeración de partidos.

Las ONG Football for Future y Common Goal, así como la compañía de análisis de riesgos climáticos Jupiter Intelligence, señalan que podríamos estar ante el último Mundial que se disputa por tierras norteamericanas. Durante la pasada edición del Mundial de Clubes de la FIFA, tanto las tormentas eléctricas como los jugadores visiblemente afectados físicamente por las condiciones climatológicas producto de las altas temperaturas fueron moneda corriente. No se espera ni mucho menos un escenario distinto para el verano del año 2026 y donde a diferencia de lo que acabamos de vivir meses atrás, habrá incluso 16 participantes más compitiendo sobre el césped.

“Podría ser la última Copa del Mundo en la región…Los riesgos climáticos pueden demandar un planificación muy distinta de cuándo, dónde y cómo se juegan los partidos”, informa el documento. Se ve con muy malos ojos las altas temperaturas a las cuales tendrán que presentarse a los futbolistas, llegando en ocasiones a sensaciones térmicas mínimas que rozan los 40° en un contexto de tensión competitiva y mental que desde Football for Future como Common Goal alertan que pueden llevar a los escenarios más indeseados. La trama no es sencilla teniendo en cuenta todo el entramado económico detrás de la competición e igualmente las pocas alternativas que se tienen a únicamente nueve meses del inicio del certamen.

Tanto Football for Future como Common Goal hablan de días injugables desde las temperaturas. Todo esto durante las hasta 5 semanas que la Copa del Mundo tendrá lugar por Norteamérica. Para que nos hagamos una idea, indican que ciudades como Houston tendrán 51 jornadas donde se superará el máximo recomendado para la práctica deportiva de élite en el fútbol de los 32 °C. Dalas tiene 33, urbes como Kansas 17, 8 la ciudad de Miami e incluso en México sedes como Monterrey también podrían medirse a este tipo de proyecciones en hasta 9 jornadas. Indican en su informe que lejos de cuidar a los futbolistas, se les está exponiendo a una situación que atenta directamente contra su salud

¿La solución? Pues muy a favor de los planes de Gianni Infantino y la FIFA. Se recomienda en dicho informe que solamente un cambio en los meses de disputa del torneo podría paliar las temperaturas de muchas de las sedes de los Estados Unidos de Norteamérica. En este sentido, trasladar la Copa del Mundo como se hizo en el pasado a los meses de noviembre y diciembre por temperaturas en Qatar aparece como la única solución viable a corto plazo. Volverá a ocurrir en Arabia Saudita para 2034, pero puede que no únicamente cuando hablemos de sedes que se le sean entregadas a Oriente Medio o sus adyacencias.

A todo esto hay que sumarle por supuesto las olas de calor que todavía no puedan anticiparse en las diferentes sedes del torneo. Pueden existir jornadas donde los termómetros rocen los 40° y donde la sensación térmica sobre el terreno de juego en pleno desarrollo de la actividad física supere hasta los 50°. No es una situación ni mucho menos amable y por el informe sentencian que incluso en 1994, donde también Estados Unidos fue sede, apenas se rozó en un 15% los días el contexto climatológico que podríamos ver en él Mundial del 2026.

