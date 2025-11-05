En tan solo un mes, la FIFA estará desarrollando en el Kennedy Center de la ciudad de Washington el sorteo de la Copa del Mundo 2026 con el que, por un lado, distribuirá a los seleccionados clasificados en 12 grupos, y por el otro, confeccionará el cuadro de la fase de eliminación que, por primera vez en la historia, iniciará con la instancia de los Dieciseisavos de Final.

Y si bien resta que en la fecha de noviembre se definan las Eliminatorias de Europa, de África, de Norteamérica y Caribe y de Asia, a 30 días del evento señalado ya hay un panorama de cómo pueden quedar conformados los cuatro bombos compuestos por 12 equipos nacionales cada uno.

El apartado de los cabezas de serie es el que menos dudas presenta. Tendrá a los tres países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá, en ese orden) y a los 9 mejor ubicados en el Ranking FIFA. De momento, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

Cabe mencionar que los únicos con el pasaje asegurado a la Copa del Mundo, además de los seleccionados correspondientes a las sedes, son Argentina, Brasil e Inglaterra. Por lo que en el caso de que alguno de los otros equipos no logre su boleto, será reemplazado por el mejor clasificado que aparezca con mejor puntuación en el Ranking FIFA.

Así están, de momento, los bombos para el sorteo del Mundial 2026

BOMBO 1

(H) CANADÁ (Clasificado)

(H) MÉXICO (C)

(H) USA (C)

ESPAÑA

ARGENTINA (C)

FRANCIA

INGLATERRA (C)

PORTUGAL

PAÍSES BAJOS

BRASIL (C)

BÉLGICA

ALEMANIA

BOMBO 2

CROACIA

MARRUECOS (C)

COLOMBIA (C)

URUGUAY (C)

SUIZA

SENEGAL (C)

JAPÓN (C)

DINAMARCA

IRÁN (C)

COREA DEL SUR (C)

ECUADOR (C)

AUSTRIA

BOMBO 3

AUSTRALIA (C)

NORUEGA

EGIPTO (C)

ARGELIA (C)

PARAGUAY (C)

COSTA DE MARFIL (C)

TÚNEZ (C)

QATAR (C)

UZBEKISTÁN (C)

SUDÁFRICA (C)

ARABIA SAUDITA (C)

HONDURAS

BOMBO 4

JORDANIA (C)

JAMAICA

CABO VERDE (C)

GHANA (C)

NUEVA ZELANDA (C)

SURINAM

REP. UEFA 1

REP. UEFA 2

REP. UEFA 3

REP. UEFA 4

REPECHAJE 1

REPECHAJE 2

Los posibles rivales de Argentina en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026

Lo que se sabe es que Argentina no puede cruzarse con ninguno de los seleccionados con los que comparte bombo ni con otros combinados sudamericanos. Por lo tanto, del Bombo 2 se puede enfrentar a uno de los siguientes: Croacia, Marruecos, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca, Irán, Corea del Sur y Austria.

Del Bombo 3 con uno que saldría de: Australia, Noruega, Egipto, Argelia, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Sudáfrica, Arabia Saudita y Noruega.

Y del Bombo 4, le podría tocar: Jordania, Jamaica, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Surinam, algunos de los cuatro ganadores del repechaje de la UEFA o uno de los vencedores en el Torneo Internacional, salvo Bolivia.

Por cierto, al ser 48 participantes y siendo los 16vos de Final la primera fase de eliminación, seguirán compitiendo tras la instancia de grupos todos los primeros y segundos de las 12 zonas y los mejores 8 terceros.

