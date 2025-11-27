Mbappé cobra 32 millones de euros, este es el salario de Luis Díaz en Bayern Múnich

Kylian Mbappé es el máximo anotador de lo que vamos de temporada de torneos como LaLiga o la Champions League. Todo ello en una segunda campaña por Real Madrid donde el delantero francés cobra cifras cercanas a los 32 millones de euros por cada 12 meses de servicio. Si lo comparamos con algunos de los mejores jugadores en cuanto a rendimiento se refiere de lo que vamos de curso, así queda el sueldo de Luis Díaz en comparación al del atacante de la Casa Blanca del fútbol.

14 millones de euros es lo que le paga Bayern Múnich a la estrella colombiana desde su fichaje por Liverpool. Una suma que le deja como uno de los futbolistas mejor pagados de toda la plantilla. Si bien las cifras pueden variar dependiendo del portal donde sean consultadas, únicamente se tienen registros de que tanto Alphonso Davis, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Joshua Kimmich o Harry Kane cuentan con una mayor retribución por salario que la que tiene el colombiano por estas fechas.

Lo curioso al comparar dichos contratos llega al entender la forma en la cual generan este tipo de dinero. Mientras por la ciudad de Múnich Bayern le paga a Luis Díaz un sueldo cerrado y sin mayores contribuciones por primas de rendimiento, Real Madrid firmaba el primer contrato de Kylian Mbappé con una prima de fichaje cercana a los 100 millones de euros que sería dividida a lo largo de los 5 años de ese vínculo contractual. Solamente por cada 31 días al frente de la plantilla de Xabi Alonso el galo recibe cerca de 2.6 millones.

Hablamos de más del doble de dinero de lo que por cada 12 meses o 31 días en esta comparativa puede llegar a recibir Luis Díaz a manos del Bayern Múnich. Se trata de su primer contrato y firmado hasta el año 2029 con una entidad que quiere volver a reinar en Europa. Por supuesto también mantener toda su hegemonía por el campeonato alemán. Son sin ningún tipo de dudas dos de los principales activos de una temporada que lentamente va llegando a su ecuador y donde poco a poco se sacan conclusiones alrededor de los futbolistas más rentables para sus respectivas entidades.

Mbappé dobla el sueldo de Luis Díaz en Bayern Múnich: GETTY

Hasta la fecha ambos jugadores apenas se han medido en una ocasión. Fue durante la fase de liguilla de la Champions League del curso pasado y cuando Liverpool derrotaba por 1 a 0 a Real Madrid. En aquella jornada Mbappé fallaba un penalti y Luis Díaz fue clave por banda izquierda en medio de la victoria de los hombres de Arne Slot con gol de Alexis Mac Allister.

Kompany lamentó la primera derrota del Bayern

Primer gran partido sin el colombiano y primera gran derrota. Bayern Múnich se queda sin un invicto que en cuanto al panorama europeo únicamente le pertenece en este momento al Sabadell de la tercera categoría del fútbol español. Consultado en rueda de prensa por la prestación de sus hombres en una fecha donde no nos olvidemos que Luis Díaz se perdió el encuentro por la suspensión recibida frente a Paris Saint Germain, Vincent Kompany mandó un claro mensaje a sus jugadores.

“Todos los equipos pueden perder, así es el fútbol. Pensé que no habíamos empezado mal la primera parte, pero luego encajamos un gol en una jugada a balón parado. Aun así, recuperamos el ritmo y empatamos. Al descanso, tenía la sensación de que podíamos ganar el partido si manteníamos el ritmo. Pero no encontramos el ritmo en la segunda parte. El Arsenal logró decidir el partido. Manejó muy bien el partido y aprovechó los pequeños momentos a su favor. No buscaré excusas. Hay que decir que el Arsenal fue mejor. Tenemos que resolver las cosas el sábado. Siento que los chicos ya tienen ganas de jugar el próximo partido”, análisis del entrenador belga a la espera del regreso de Lucho este fin de semana contra St. Pauli por la Bundesliga.

