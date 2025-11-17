Alemania pone en riesgo su participación en el Mundial 2026: sólo dos veces no clasificó a la Copa del Mundo

Alemania tiene una cita con la historia en él Red Bull Arena. Los dirigidos por Julian Nagelsmann reciben a Eslovaquia en la última jornada de Eliminatorias europeas de su grupo. Estos son los resultados que necesitan para no poner en tela de juicio su clasificación a la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Tras ver lo ocurrido con Italia horas atrás, todo cuidado es poco.

La ecuación es simple y habla de la cuatro veces campeona del mundo como líder de su zona con 12 puntos. Son los mismos de una Eslovaquia que llega al último partido de las Eliminatorias con la necesidad de vencer en territorio germánico para evitar el playoff. Una zona donde Italia ya se encuentra ahora mismo y donde diferentes potencias del fútbol europeo pueden quedarse por fuera de la primera edición del certamen con 48 naciones clasificadas. La diferencia de gol hasta el momento favorece a los de Julia Nagelsmann por 7 goles a 4. Se pretende como nunca evitar una debacle. La derrota con Irlanda del Norte al inicio del certamen es la que genera este riesgo.

“Confiamos en que jugaremos bien y sumaremos los tres puntos…No, no es un tema de conversación que podamos fallar. Pocos equipos se plantearían esto, lo que podría salir mal…Quizá estamos algo nerviosos antes de mañana. Este tipo de partidos tienen mucho atractivo. Al final, hay que aceptar las cosas como son. Nos habría gustado ganar en Eslovaquia, pero es lo que hay“, analizaba el entrenador alrededor de lo que supondrá medirse contra los del Este de Europa. Todo lo que sea sumar unidades les mandará de manera directa a Norteamérica 2026.

Pero en caso de derrota por la ciudad de Leipzig, hablaríamos de Alemania en un contexto que no se ve desde el año 1950. Es junto a 1930 las únicas veces donde no hemos visto al combinado cuatro veces campeón del mundo en la máxima fiesta de la FIFA. Para la primera edición del certamen rechazaron su invitación a Uruguay. Para 1950, fueron excluidos del proceso de clasificación a Brasil teniendo en cuenta todo el ecosistema global y bélico que se tomaba el viejo continente por dichas fechas.

Alemania, tras caer con Irlanda del Norte, no puede fallar con Eslovaquía: GETTY

Recordemos que ni mucho menos desde ganar el Mundial de Brasil 2014, Alemania ha tenido grandes participaciones en el torneo. Para el año 2018 se cayó en una fase de grupos con equipos como México, Suecia o Corea del Sur. Mismo escenario se repitió por Qatar 2022 y donde si bien tenía enfrente a combinados de la talla de España o Japón, ni siquiera pudieron avanzar a la fase de octavos de final ubicados como segundos de su grupo. Un paso en falso esta noche frente a Eslovaquia puede suponer la peor crisis deportiva en toda la historia de Die Mannschaft.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa si Alemania gana, empata o pierde?

En caso de victoria los alemanes llegarán a 15 unidades y clasificarán al Mundial del año 2026 como primeros de su grupo. Dicho contexto se repite en caso de una igualdad como local frente a Eslovaquia gracias a la diferencia de gol a favor de los dirigidos por Nagelsmann. Una derrota les mandará al repechaje y a esperar rival pensando en los próximos meses.

Las formaciones de Alemania vs. Eslovaquia

Baumann; Baku, Anton, Tah, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Wirtz, Gnabry; Woltemade. Estos son los elegidos por la prensa alemana para un partido considerado en tierras teutonas como un arma de doble filo. En cuánto Eslovaquia se refiere se apunta directamente a los Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Rigo; Duris, Strelec y Haraslin como titulares. Para muchos se trata del partido de Eliminatorias más importante de toda la historia del fútbol teutón.

En síntesis

Alemania recibe a Eslovaquia en la última jornada de Eliminatorias UEFA con 12 puntos , la misma cantidad que su rival.

recibe a en la última jornada de Eliminatorias UEFA con , la misma cantidad que su rival. Si Alemania gana o empata el partido en Leipzig , clasificará directamente a la Copa Mundial de selecciones de la FIFA 2026 .

gana o empata el partido en , clasificará directamente a la Copa Mundial de selecciones de la . Una derrota de Alemania los enviaría al repechaje, algo que no ocurre desde el año 1950.

Publicidad

Publicidad

ver también Messi tenía 4 Balones de Oro y Real Madrid solo 9 Champions: así era el mundo la última vez que Italia clasificó a un Mundial