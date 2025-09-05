¿Quién es el único delantero con más goles que Messi y Cristiano en las Eliminatorias al Mundial?

Salvo giro de 180°, Lionel Andrés Messi no volverá a disputar un solo partido por los puntos en territorio argentino. A la espera de saber si desde la AFA se le hace algún amistoso previo a la Copa del Mundo por la ciudad de Buenos Aires o sus adyacencias, el capitán de Lionel Scaloni termina su paso por las Eliminatorias con un total de 36 goles que le hacen igualar con Cristiano Ronaldo en la tabla general. Solamente existe una hoja de vida que ha anotado más goles oficiales en los procesos de clasificación a los Mundiales de la FIFA.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo igualan en este momento en 36 goles por procesos de clasificación a la Copa del Mundo. El portugués todavía no ha comenzado su camino con Portugal rumbo a un Mundial del 2026 donde por sexta vez intentará quedarse con el único título que le falta. Necesita de algunos tantos durante el proceso de clasificación para superar a un mito del mundo de las elecciones y que pese a tener un apellido desconocido para las nuevas generaciones, apunta a que seguirá estando por encima de Lionel por los siglos de los siglos.

39 tantos suma el delantero de Guatemala Carlos Ruiz. Nadie hasta la fecha y desde que se tienen registros, ostenta más goles oficiales en los procesos de clasificación de FIFA rumbo a las Copas del Mundo. Hablamos de un delantero mayoritariamente consolidado por el fútbol de Centroamérica e igualmente por una Mayor League Soccer de los Estados Unidos donde fue una de las principales caras del torneo a inicios del Siglo XXI. Messi termina con 36 goles su paso por las Eliminatorias y no podrá alcanzarle.

“Pasaron muchas cosas, poder terminar de esta manera aquí era lo que siempre soñé. Poder festejar con mi gente…Durante muchos años recibí mucho cariño en el Barcelona, y mi sueño era tenerlo también aquí, en mi país, con mi pueblo. Durante muchos años se dijeron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno que hicimos. Me quedo con el grupo que intentó y no logró consagrarse, pero después todo lo que vivimos fue hermoso”, reflexiones del argentino tras una jornada más que motiva frente a Venezuela en el estadio Monumental de River Plate. Se termina un círculo y se apunta directamente al Mundial.

Carlos Ruiz sigue arriba de Messi y CR7 en cuanto a goles por Eliminatorias: GETTY

Ojo que CR7 puede superar a Ruiz. Ronaldo tendrá seis partidos por delante ante Armenia, Hungría e Irlanda. Son estos los compromisos que le quedan a Cristiano para superar al máximo anotador en la historia de los procesos de clasificación de FIFA a las Copas del Mundo. Messi le igualó ayer con un doblete festejado en cada rincón del planeta y que salvo giro de 180°, supondrán sus últimos tantos en territorio argentino. Carlos Ruiz de momento respira a la espera de saber qué hace el ex delantero de clubes como Real Madrid o Manchester United antes de que lleguemos al momento donde el balón ruede por Norteamérica en 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Lukaku revela a quién admira realmente: no es Messi ni Cristiano Ronaldo