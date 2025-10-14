El Mundial Sub 20 de Chile 2025 presenta en Semifinales uno de los casos más insólitos de la historia de la competencia. La víctima principal es la Selección de Francia, que tras hacer una primera fase irregular logró acceder a la Semifinal del certamen, en donde ahora se enfrentará a Marruecos este miércoles 15 de octubre en Valparaíso con un once diezmado.

Resulta que su principal figura, Saïmon Bouabré, se había perdido los primeros tres partidos de la competencia, debido a que su equipo, el NEOM de Arabia Saudita, decidió cederlo solo durante la fecha FIFA de octubre. Es decir, entre el lunes 6 y el martes 14, como los futbolistas citados a los combinados mayores.

El delantero formado en Mónaco viajó hasta Sudamérica y jugó los Octavos de Final contra Japón, con quien fue titular, y estuvo en el choque de los Cuartos contra Noruega, duelo en el que marcó los dos tantos de la victoria para los galos 2 a 1. De hecho, por su doblete, fue condecorado por la FIFA como el Mejor Jugador del partido.

Y hasta ahí llegó la intervención de Saïmon Bouabré en la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, puesto que el NEOM (cuarto en la tabla de posiciones del torneo de la primera división de Arabia Saudita) solicitó su retorno para que ya esté a disposición del encuentro de este domingo ante el Al Qadisiya por la quinta jornada de la Liga Pro Saudí.

En conclusión, mirará a la distancia el duelo que Francia afrontará con Marruecos por un lugar en la Final del campeonato que se llevará a cabo este domingo 19 de octubre.

Argentina vs. Colombia, la otra semifinal del Mundial Sub 20

Del Francia vs. Marruecos saldrá uno de los finalistas del Mundial Sub 20 2025, instancia en la que se verá las caras con el vencedor del Argentina vs. Colombia que se llevará a cabo también este miércoles en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, mismo escenario en el que se desenvolverá el partido que definirá el tercer y cuarto puesto y la Final.

