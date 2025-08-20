“Una final del Mundial con Messi y Ronaldo sería como la última película de Marvel”

Para muchos sería un sueño, para otros un escenario digno de otro mundo y el mejor final posible para culminar una rivalidad que cambió para siempre la historia de este juego. Patrice Evra, ex compañero de Cristiano Ronaldo en Manchester United, desvela el gran anhelo que tiene pensado en el Mundial del año 2026. Desea que CR7 y Lionel Andrés Messi puedan verse las caras en la definición de Nueva Jersey. Afirma que si ocurre, sería lo más parecido a una película de Marvel.

“Una final de la Copa del Mundo con Messi y Ronaldo sería como la última película de Marvel. Todos se detendrían a mirar…¡Por supuesto me gustaría ver a Ronaldo dirigirse a la MLS! Dos leyendas, un último baile…Todos mirarían…Sé que después del Mundial, la gente dice que el GOAT es Messi, pero Ronaldo está a un nivel diferente. No los quiero comparar, si alguien elige a Messi, lo respetaré“, palabras del ex lateral de Francia en Stake. Indica que se trataría del mejor final para una rivalidad sin precedentes en la historia de este juego. El tiempo dirá.

Argentina ya tiene su lugar en dicha cita y tendrá que defender la corona en USA. Portugal viene de ganar la Nations League con Portugal y se alista para las Eliminatorias de la UEFA. Medirá fuerzas con Hungría, Irlanda y Armenia durante 6 jornadas donde se busca el cupo directo. Después tiene que llegar el Mundial, competir con otros 46 equipos y no fallar hasta finales de un mes de julio del 2026 donde Evra habla de un escenario ideal para el amante de este deporte.

Para Evra todavía hay partido alrededor de quien es el GOAT de este juego. El galo no duda que todavía CR7 podría apostar a ganarse el slogan del mejor de todos los tiempos pese a la victoria de Messi en Qatar. 2026 definirá todo: “Quiero explicar por qué digo Ronaldo cada vez que me preguntan quién es el mejor. No es solo porque es nuestro hermano, sino porque amo la ética de trabajo. Siento que a Messi Dios le dio un talento y le dijo ‘ve y juega con esas habilidades’, mientras que Cristiano tuvo que trabajar. También tiene talento, pero tuvo que trabajarlo. Si Messi tuviera la ética de trabajo de Cristiano Ronaldo, probablemente hoy tendría como 15 Balones de Oro. Me encanta la gente que trabaja duro y por eso elijo a Ronaldo”.

No será una edición más para Leo y Ronaldo. Se tratará del sexto Mundial de ambos. Del final del camino que los dos han construido desde hace más de una década y media, así como del arribo de una nueva camada de jugadores destinados a heredar una de las batutas más pesadas en la historia de este juego. Patrice Evra, ex compañero del luso, pide a gritos al destino que CR7 y Messi se batan por el Mundial del 2026 indicando que sería como una película de Marvel. Quedan 10 meses para que todo empiece.

Los máximos candidatos al Mundial según ChatGPT

Consultamos a la IA para saber si la predicción de Evra tiene o no fundamento en la previa. Todo puede ocurrir claro, pero estos son los grandes candidatos que ChatGPT expone para un certamen donde habrá por primera vez 48 equipos y hasta tres países a modo de sede. Argentina, España, Francia, Inglaterra o Brasil, siempre en las apuestas.

España – 16,67 % Francia – 14,29 % Inglaterra – 13,33 % Brasil – 13,33 % Argentina – 11,11 % Portugal – 9,09 % Alemania – 9,09 % Países Bajos – 4,76 % Italia – 4,35 % Uruguay – 3,45 %

