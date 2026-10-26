Los goles ‘fantasma’ de Cristiano Ronaldo en su carrera a los 1000 tantos oficiales

La carrera del luso a los 1000 tantos oficiales, otra vez marcada por la polémica. Los goles ‘fantasma’ de CR7, al debate.

Cristiano Ronaldo sigue en la carrera para llegar a los 1000 goles oficiales. Solamente le faltan 18 tras el último fin de semana por Arabia Saudita. Pero ni mucho menos la polémica escapa de unos registros donde nuevamente los tantos fantasmas delantero portugués alteran para muchos la cantidad final de sus gritos sagrados desde que comienza su carrera. Polémica servida.

Lo ocurrido a lo largo del último fin de semana frente a Al-Faisaly no es nuevo. Los criterios oficiales de la liga árabe y del propio en Al-Nassr entregaron un gol que para otros portales como Opta fue un gol en propia puerta del equipo que se enfrentaba al portugués. Repetimos que nos da primera vez que esto ocurre.

Los tantos fantasmas de Cristiano Ronaldo ya se dieron en el pasado. Nos devolvemos al año 2010 y un tiro libre del portugués frente a la Real Sociedad fue catalogado finalmente por el Diario MARCA en la entrega de la Bota de Oro como gol de Cristiano Ronaldo. Para otros portales, como Opta, se trató de un tanto de Pepe, quien desvió el remate de su compañero, de manera más que clara para que termine siendo gol sobre la portería de Claudio Bravo.

Dependiendo de la base de datos que se busque al portugués, le faltan 18 o 20 goles todavía para llegar a los 1000 tantos oficiales. Todo sin indicar que lo conseguirá., pero nuevamente sus se ven marcados por la polémica y diferente lecturas sobre jugadas que tienen diferentes valoraciones dependiendo la fuente que se utilice para el conteo general.

CR7 y una nueva polémica con sus cuentas goleadoras rumbo a los 1000 tantos: GETTY

El delantero ahora se enfocará en los últimos partidos con Al-Nassr antes de poder regresar o no a la Selección de Portugal. Será otro momento clave en un final de su año 2026 marcado por las disputas con el entrenador Jorge Jesús y el deseo de llegar a los 1000 profesional. Olvidemos que el medio de toda esta carrera también aparece la chance de que el futbolista se retire a finales de esta temporada.

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CR7 espera por el BOAT

Vivimos las últimas horas de votación para que los aficionados que quieran pagar en la web del Balón de Oro, elijan al mejor ganador en la historia del torneo. Ahora mismo CR7 lidera en un galardón que h levantado todo tipo de polémica por no ser oficial y que por encima de todo, poco o nada tiene que ver con el Superbalón de Oro entregado muchos años atrás a Alfredo Di Stefano.

“¿El B.O.A.T. equivale al legendario Super Ballon d’Or? La respuesta es categórica: no. Se trata de dos iniciativas completamente distintas que no guardan relación entre sí. El B.O.A.T. es exclusivamente una votación popular diseñada para celebrar la pasión de nuestros seguidores. No constituye un trofeo físico, ni un galardón oficial de nuestra ceremonia”, palabras de la propia web del Balón de Oro alrededor de las claves de este nuevo premio.

Datos claves

Cristiano Ronaldo se sitúa a 18 goles oficiales de alcanzar los 1.000 tantos.

se sitúa a de alcanzar los 1.000 tantos. Opta y la liga saudí discrepan sobre un gol de Cristiano Ronaldo ante Al-Faisaly.

y la liga saudí discrepan sobre un gol de ante Al-Faisaly. Cristiano Ronaldo lidera la votación de los aficionados para el premio popular B.O.A.T..