Guardiola no duda: Haaland es el único capaz de tomar el relevo de Messi y Cristiano Ronaldo

Manchester City sigue creciendo de la mano de un Erling Haaland desatado en todos los sentidos. Nuevo doblete del delantero de Pep Guardiola frente a Bournemouth y para consolidar a los Skyblues como el único perseguidor de Arsenal en la Premier League Inglaterra. Su entrenador se rinde en elogios hacia el noruego y deja en claro que es el único que puede tomar la batuta de los Lionel Andrés Messi o Cristiano Ronaldo a corto plazo.

“Es como jugar con Messi o Cristiano, su influencia es enorme. Está claro que necesitamos que los otros jugadores marquen, tuvimos ocasiones. ¿Has visto sus números? ¡Por supuesto! La diferencia es que Messi y Cristiano lo han hecho durante 15 años, y siguen marcando en Estados Unidos y Arabia Saudí”, reflexionaba Guardiola después de una victoria por 3 a 1 que deja a Manchester City con 19 puntos de 30 posibles. Únicamente los dirigidos por Mikel Arteta con un total de 25 unidades les superan hasta la fecha de la mejor Liga del planeta.

Todo esto de la mano de un Haaland que sigue rompiendo todo tipo de estadísticas e incluso mejorando sus propios rendimientos. Hasta la fecha suma un total de 17 goles oficiales en todas las competiciones y todo ello en apenas 13 partidos de lo que vamos de curso. Estadísticas impropias para el fútbol de élite que se vive en estas fechas, e igualmente, para todos los obstáculos y rivales de peso que se tienen enfrente. Guardiola no duda que cuenta nuevamente con una máquina competitiva y estadística que le hará ganar en muchas jornadas.

Pep fue preguntado hasta en dos ocasiones por los medios de comunicación presentes en Manchester por las comparaciones con el argentino o portugués. Guardiola siempre los puso por encima de todo el resto de los mortales, pero hace una excepción alrededor de un delantero que entiende que ya es generacional en todos los sentidos: “Erling está a ese nivel, sí. La manera en la que disparó en el primer gol es simplemente…Sabe que va a marcar. Tiene esa hambre. Es increíble trabajar con él. A veces soy duro con él, y le digo que tiene que mejorar, pero está abierto a eso y no todos los jugadores lo están. Sin él sería muy duro”.

Los goles del noruego ha sido vitales para recuperar la versión más competitiva de un City que el año pasado vivió su peor temporada de la mano del catalán. En las próximas semanas se viene el encuentro frente a Borussia Dortmund y Liverpool con el objetivo de situar al club en los primeros planos es tanto la Premier League como por supuesto de la Champions. Con el máximo anotador en lo que vamos de temporada de tanto la liga inglesa y el segundo de la Copa de Europa, todo se hace más sencillo.

Haaland, casi un gol por partido con Manchester City

159 partidos, 141 goles y 21 asistencias. Así va un Haaland que en su cuarta campaña por la Premier League mantiene con Guardiola un promedio de 0.89 goles por cada 90 minutos con Manchester City. Nadie desde la refundación del torneo desde la década de 1990 alcanzó semejantes estadísticas. Todo ello repetimos en apenas tres temporadas y media de la mano del proyecto qué le tiene como bandera tanto dentro como fuera del campo. Su renovación hasta 2034, justificada con goles de actuaciones de peso

“Como jugador joven, jugando para Pep Guardiola y el mejor club de Inglaterra, tengo que seguir desarrollándome y mejorando en muchas cosas. Parte del juego es salir de tu zona de confort, que es algo que he estado haciendo y algo que me gusta porque también te desarrollas más como ser humano”, analizó el propio jugador sobre su desarrollo de la mano del ex entrenador de Barcelona. Para Pep, solo Erling Braut sigue el camino de los Messi o CR7.

